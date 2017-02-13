Суд Партизанского района Минска продолжает слушать дело 38-летней минчанки Людмилы Тиханковой, которую убил бывший муж. В суде выступают свидетели — в том числе родные убитой, а также знакомые супругов. Как оказалось, все они по-разному видели происходящее в семье.





38-летняя минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года — вышла из квартиры на улице Захарова и не вернулась. Только спустя три года ее тело в 300 метрах от берега Вилейского водохранилища случайно нашли сотрудники рыбоохраны. Вскоре задержали бывшего супруга, 45-летнего Андрея Тиханкова. Он сознался : убил в гараже, потом вывез в лес и через месяц утопил тело в воде. По ч.1 ст.139 Уголовного кодекса ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

14 февраля в суде заслушали свидетелей по делу. Среди них — 53-летний Владимир Ф., который дружит с Андреем Тиханковым с 1980-х, когда вместе служили в одной части. Друга он характеризует «только с положительной стороны», а Людмилу знал еще с тех времен, когда пара не сыграла свадьбу. После иногда вместе отдыхали семьями.

— Не скажу, какой был праздник. Было много гостей. Людмила любила выпить, и после очередной порции она становилась какая-то неадекватная. Моя жена сказала, мол, больше не хочу ее видеть. (…) Людмила совершенно беспочвенно сорвала скатерть с едой, билась в истерике, а потом отходила, как ни в чем не бывало.

Похожие перемены в настроении замечал свидетель и во время совместного отдыха семей на природе. По его словам, Людмила без алкоголя не обходилась. Сама женщина «к труду была не очень». А вот друга свидетель характеризует только хорошо:

— Андрей говорил, что семья — залог успеха. Он семью уважал, любил и дорожил, — рассказал Владимир Ф., припоминая даже упреки в свой адрес, когда сам развелся. — Когда я спрашивал, как он может терпеть, Андрей говорил, что любит. (…) Знаю его как порядочного и честного человека, друга и товарища, всегда готового прийти на выручку.

К слову, свидетеля когда-то подозревали в пособничестве убийству — но не подтвердилось.

Напомним, в первый день суда обвиняемый объяснял : спустя 17 лет брака он подал на развод, когда устал бороться с пристрастием супруги к спиртному. Состояние женщины ухудшалось: по словам бывшего супруга, она начала вымещать агрессию на знакомых, официантах и таксистах, на муже и собственной дочери (не без насилия).

Весной 2013-го, через год после развода, обвиняемый расписался с другой, но свадьбу не афишировал, оставил бывшей супруге квартиру и машину, поддерживал дочь. Как раз в мае он подыскал бывшей жене работу (без этого «будет падение человека»), но в назначенный день женщина якобы снова была пьяна.

По словам Тиханкова, в тот день, 6 мая, он «не хотел идти домой, знал, что она придет туда и будет конфликт». Решил ехать на рыбалку, поэтому, мол, пошел в гараж за снаряжением. Но бывшая супруга пришла туда.

«Начались оскорбления, мою новую жену оскорблять начала, — плакал мужчина в суде. — Начались угрозы в адрес супруги: я ее достану, я ее убью. Но когда она сказала, что „я дождусь, когда она забеременеет…“ — у меня закончилось адекватное восприятие».





По мнению гособвинителя Игоря Сенива, Тиханков наносил удары Людмиле, «имея умысел на лишение жизни».

Как пояснил обвиняемый, сначала он вывез тело в лес. «Потом было нелегко — видения, она мне снилась. Меня туда тянуло. Я не мог переносить поездки [в машине] - эти ассоциации, надо было что-то делать. (…) Она любила это место [на водохранилище], мы там отдыхали. Там красивые места, думал, хоть так…», — и через месяц утопил там тело.

Как при этом обвиняемый молчал целых 3 года? Говорит, не хотел делить это с родными: «Я понимал, что чуть-чуть скажешь, и передаешь эту эмоцию, эту боль. (…) Я с этим живу».

За эти пару лет у Тиханкова родился сын, ему сейчас почти 2 года. На суде мужчина заявил, что полностью раскаивается в преступлении.

Потерпевшими по делу признаны брат и дочь Людмилы Тиханковой.

Брат, Алексей Попков, неохотно говорил о вредной привычке сестры. Признал, что однажды она пьяной разбила машину, а что причиной развода был алкоголь — не знал. Кратко описал Людмилу: хорошая и умная, долгое время была домохозяйкой — мол, ее муж Андрей сам говорил, что денег в семье хватает.



Фото взято из социальных сетей

— Убил мою сестру, у меня больше родных нет [кроме дяди], — объяснил потерпевший Алексей Попков свой иск к обвиняемому о моральном вреде на 100 тысяч рублей.

Он также упомянул один эпизод из непростой жизни Людмилы: до замужества она якобы отправилась в Турцию «за легкими деньгами», а попала в рабство. Спасал ее какой-то знакомый. Знал ли об этом Андрей Тиханков — неизвестно.

Выступила на суде и 41-летняя Оксана Т., вторая жена обвиняемого. Говорит, она была в курсе причины развода Андрея.

— Он добрый и отзывчивый человек, не просто так ведь я вышла за него замуж. И я его любила, я его люблю. Видела, как он относится к дочери [от первого брака]. Мне было приятно знать, что он и к нашим будущим детям будет так относиться, что он будет хорошим отцом, — рассказала женщина. Все это время фигурант сидел с опущенной головой. — Для меня было шоком, что он принимал участие [в убийстве].

Когда начались поиски, женщина вместе с дочерью Людмилы расклеивала по городу ориентировки. И для подозрения мужа она не заметила «никаких сигналов».

Родной дядя Людмилы Тиханковой, Владимир М., как и ее брат, избегал вопросов об алкоголе. Но бросил пару упреков обвиняемому.

— Приличная семья. (…) Меня никто не посвящал в дела семейные. (…) То, что на племянницу вчера грязь лили, — это все неправда! Читал я все это в интернете! Тишь-племянница. Людмила, очевидно, грамотная женщина, отвоевывала квартиру. Может, все из-за дележек квартиры [на Захарова] - не буду утверждать, но это мое видение случившегося. Что царапала, ругала — это не тот случай, чтобы убить человека. Считаю, из корыстных побуждений.

Тогда адвокат обвиняемого уточнил: ведь Тиханков кроме квартиры на Захарова построил за свои деньги еще одну в Минске. Есть же вторая — в чем мотив?

— Я не знаю, просто говорю, такие мотивы могут быть!.. — повторял мужчина.

— Вы знаете, почему распалась семья Тиханковых? — уточнил адвокат обвиняемого Владимир Соколов.

— Он нашел себе жену другую!

— Вы знаете, кто подал на развод?

— Не знаю.

— У него были претензии насчет алкоголя?

— Мне это неизвестно.

— Так у вас не было доверительных отношений с ними?

— Не было, но я знаю: нормальная семья! — заявил свидетель. Потом уточнил, что виделся с племянницей примерно раз в год.

— Так не было доверительных отношений?

— Ну как, родственные отношения были!