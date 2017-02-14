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Министерство обороны информирует
14.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год в г. Белграде (Республика Сербия) состоялись консультации представителей министерств обороны Республики Беларусь и Республики Сербия по актуальным вопросам военно-политической обстановки и планированию военного сотрудничества на 2017 год.
В рамках консультаций были обсуждены итоги двустороннего военного сотрудничества за отчетный период, согласован и подписан План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Республики Сербия на 2017 год.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, а также выразили обоюдное удовлетворение возможностью обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2017 год в г. Белграде (Республика Сербия)...
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