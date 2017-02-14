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Крепить оборону страны

14.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Участники мероприятия — руководящий состав Государственного секретариата Совета Безопасности, Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил, представители Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, а также председатели областных (Минского городского) исполнительных комитетов и их заместители, военные комиссары областей и Минска.

Открывая мероприятие, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Станислав Зась подчеркнул, что сегодняшние реалии показывают, что создание системы территориальной обороны было правильным решением. Этот компонент совместно с другими структурами позволяет решать широкий круг задач.

Генерал-лейтенант Станислав Зась также напомнил, что на прошлых сборах Президент Республики Беларусь обратил внимание на целесообразность систематического обучения в такой форме, необходимость проведения сборов территориальной обороны в регионах. Государственный секретарь Совета Безопасности констатировал, что местные власти с заинтересованностью и ответственностью подходят к этим вопросам.

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Выступая перед средствами массовой информации, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков подчеркнул, что двухдневному сбору предшествовал ряд мероприятий, проводимых в течение года в областях и Минске уже под руководством губернаторов и мэра столицы.

— В Вооруженных Силах было проведено четыре сбора по подготовке специалистов, необходимых для выполнения боевых задач силами и средствами территориальной обороны, и шесть циклов обучения в Военной академии, где подготовили 57 специалистов, 38 из которых — представители местных органов власти (остальные — силовых структур), — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков. — Благодаря этому мы вышли на новый уровень подготовки территориальной обороны и рассматриваем в комплексе самые важные, самые объемные и многовекторные вопросы проведения командно-штабного учения с районом территориальной обороны.

Глава военного ведомства выразил уверенность в том, что такие занятия позволяют нашей территориальной обороне постоянно совершенствоваться.

Сегодня в рамках второго дня сбора будут проведены практические занятия на полигоне 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, а также командно-штабное учение в Смолевичском районе. Призванные из запаса военнослужащие продемонстрируют слаженность при выполнении учебно-боевых задач.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Владимира Блинова

 
Теги: Минск
 
 
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Участники мероприятия — руководящий состав Государственного секретариата Совета Безопасности,...

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