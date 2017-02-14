15 февраля для меня особая дата. Это День памяти воинов‑интернационалистов. В этот день 28 лет назад был завершен вывод советских войск из Республики Афганистан.

Хочется особо отметить: в этот день вспоминают и тех, кто воевал за пределами Родины, оказывал интернациональную помощь в борьбе за свободу и независимость и в других странах. Уроженцев Беларуси среди них тоже было немало.

Испания, Корея, Вьетнам, Египет, Ангола — везде наши земляки с достоинством и честью исполняли воинский долг.



Всех, кто на чужбине сложил головы, увековечили в республиканской Книге Памяти… Больше всего было участников афганской войны.

Мне тоже довелось нести службу в Афганистане.

Детство мое прошло в Минске, после школы я окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. Служил в Центральной группе войск (Чехословакия), затем вернулся на Родину и продолжил военную службу в одной из частей, дислоцированной в минском микрорайоне Уручье. Оттуда в 1986 году, меня, капитана, и отправили в далекую южную страну.

Неожиданностью это не было. Существовал план замены офицерского состава и прапорщиков. Предупредили об этом где-то за полгода. Так что «Были сборы недолги…» — так говорить нельзя. Может быть, и были иные какие-то единичные случаи, о которых сейчас пишут в газетах и Интернете, но я такого не припомню.

Ну, во‑первых, строго следили за тем, чтобы семья убывающего в Афганистан была обеспечена жилплощадью. Это было требование Москвы. Во‑вторых, все проходили углубленную медицинскую комиссию перед службой в странах с жарким климатом. Чтобы, как опять же говорят сейчас, кто-то пытался «закосить» по здоровью, я тоже не смог вспомнить… Точно то же могу сказать и о солдатах: отказников не встречал. Такими мы были. Такими нас воспитали в Советском Союзе.

На афганской земле попал я служить в 5‑ю мотострелковую дивизию. Пункт постоянной дислокации — город Шинданд. В этой провинции к середине 1980‑х наша дивизия относительный порядок навела. Горы там были не такие высокие, как на востоке, и это было нам на руку. Бандформированиям возможностей спрятаться было меньше.

Но выезжать на боевые операции по всему югу приходилось очень часто. Разное случалось, но опять же возражаю «диванным оппонентам»: воевать с минимальными потерями научились быстро. Людей берегли, напролом никто не лез. А война, к сожалению, есть война… Больше всего потерь было от подрывов на минах. Что особенно страшно — это была молодежь. И, без преувеличения, лучшая молодежь страны.

Очень жалею, что не стало Советского Союза. Не побоюсь повторить это кому угодно и где угодно. Но несправедливости тоже было достаточно. В средствах массовой информации — теленовостях, газетах — тогда сообщали: наши войска в Афганистане только и делают, что сажают деревья, строят мосты и помогают декханам в уборке урожая. На могилах запрещали писать, что человек погиб в Афганистане, — только «трагически погиб»…

В Беларуси свято чтят память о погибших в войнах­ и локальных конфликтах. Ведь если забывать о вой­нах, они никогда не прекратятся.

Игорь Шелудков