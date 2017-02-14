|
Не стирается память о днях, проведённых «за речкой»…
14.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Слесарь аварийно-восстановительных работ 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны старший прапорщик запаса Сергей Ковальчук имеет за плечами более двадцати лет выслуги в Вооруженных Силах. В начале 1980‑х годов он выполнял интернациональный долг в Афганистане. На груди ветерана сияют медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За безупречную службу»… За мужество и воинскую доблесть он также был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
В нашей недавней беседе Сергей Николаевич охотно поделился воспоминаниями о годах, проведенных «за речкой».
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии