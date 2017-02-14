Слесарь аварийно-восстановительных работ 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны старший прапорщик запаса Сергей Ковальчук имеет за плечами более двадцати лет выслуги в Вооруженных Силах. В начале 1980‑х годов он выполнял интернациональный долг в Афганистане. На груди ветерана сияют медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За безу­пречную службу»… За мужество и воинскую доблесть он также был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

В нашей недавней беседе Сергей Николаевич охотно поделился воспоминаниями о годах, проведенных «за речкой».