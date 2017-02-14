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Не стирается память о днях, проведённых «за речкой»…

14.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Слесарь аварийно-восстановительных работ 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны старший прапорщик запаса Сергей Ковальчук имеет за плечами более двадцати лет выслуги в Вооруженных Силах. В начале 1980‑х годов он выполнял интернациональный долг в Афганистане. На груди ветерана сияют медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За безу­пречную службу»… За мужество и воинскую доблесть он также был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

В нашей недавней беседе Сергей Николаевич охотно поделился воспоминаниями о годах, проведенных «за речкой».


Военнослужащие 252‑го отдельного батальона связи

 
 
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