Общий армейский стаж старшего прапорщика запаса Рамили Ситниковой насчитывает 35 лет. Ее жизнь и сегодня неразрывно связана с Вооруженными Силами: после выхода на пенсию Рамиля Дамировна трудится медсестрой в медицинской роте 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. А в конце 80‑х годов минувшего века ей довелось пройти суровое испытание войной, полыхавшей на территории Республики Афганистан.

Долгий путь в армию

Из числа близких родственников Рамили, выросшей в небольшом башкирском городке Акъяр, профессиональным военным стал только дядя. Мама девушки работала в школе, отец возглавлял цех на местном автотранспортном предприятии. А когда дядя — выпускник Омского высшего танкового командного училища — прибыл в родные края на побывку, юная Рамиля не могла оторвать взгляд от его офицерских погон и военной формы. Тогда она про себя впервые решила, что обязательно станет военной. Услыхав от девчушки о таком необыкновенном желании, родные только улыбались.



— Желание стать военнослужащей не покидало меня, — призналась Рамиля Дамировна. — Я решила получить специальность, которая пригодилась бы в Вооруженных Силах. Вот и поехала после окончания школы в город Сибай поступать в медучилище. Окончила его в 1979 году и на три года стала заведующей сельским фельдшерско-акушерским пунктом. Четыре деревни числились в моем ведении. Скорая помощь в те отдаленные края не добиралась. Вот и приходилось с раннего утра и до позднего вечера совершать обходы населенных пунктов. Для местных жителей я была и терапевтом, и педиатром, и акушером. Справлялась, хоть было и нелегко. Три года по распределению в сельской глубинке я отработала добросовестно.

Ну а как же армия? О ней Рамиля не забыла. Решимость девушки подкрепляло и то, что все выпускники медучилища становились военнообязанными, а по окончании ссуза им присваивалось звание младший сержант запаса. Пора, решила про себя Рамиля, и на третьем году работы в качестве фельдшера написала письмо в Москву на имя министра обороны СССР с просьбой призвать ее в Вооруженные Силы. Такой шаг, по ее мнению, гарантировал возможность влиться в ряды защитников Родины. Вскоре получила из секретариата министерства ответ, в котором девушке посоветовали обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Возвратившись в родной Акъяр в 1982 году, она тут же направилась в военкомат со всеми документами и министерским ответом. И вопрос Рамили Дамировны был решен, как говорится, положительно.