﻿ Австрийская полиция задержала мужчину, подражавшего Гитлеру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Австрийская полиция задержала мужчину, подражавшего Гитлеру

14.02.2017 20:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Австрийская полиция задержала мужчину, изображавшего Адольфа Гитлера, передает во вторник местное издание Kronen Zeitung.

Австрийская полиция задержала мужчину, подражавшего Гитлеру
© REUTERS Michael Dalder
Переиздание "Майн кампф" стало бестселлером-2016 в Германии

По информации газеты, некто Харальд, называвший себя Харальд Гитлер, был задержан накануне вечером в Нижней Австрии. Он в течение нескольких недель появлялся в общественных местах крупных австрийских городов, включая столицу, а также города Браунау-ам-Инн, где родился Гитлер.

Накануне мужчина, одетый в нацистскую форму, пришел на фотосессию в Браунау, он был задержан полицией и допрошен по подозрению в правонарушении.

Издание сообщает, что молодой человек изучал в Вене актерское искусство и не исключено, что он является поклонником Гитлера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одетый в нацистскую форму бывший студент-актер появлялся в различных местах Австрии, а также на родине Гитлера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко рассказал, на каких белорусов молиться надо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика