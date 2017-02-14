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Австрийская полиция задержала мужчину, подражавшего Гитлеру
14.02.2017 20:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Австрийская полиция задержала мужчину, изображавшего Адольфа Гитлера, передает во вторник местное издание
© REUTERS Michael Dalder
По информации газеты, некто Харальд, называвший себя Харальд Гитлер, был задержан накануне вечером в Нижней Австрии. Он в течение нескольких недель появлялся в общественных местах крупных австрийских городов, включая столицу, а также города Браунау-ам-Инн, где родился Гитлер.
Накануне мужчина, одетый в нацистскую форму, пришел на фотосессию в Браунау, он был задержан полицией и допрошен по подозрению в правонарушении.
Издание сообщает, что молодой человек изучал в Вене актерское искусство и не исключено, что он является поклонником Гитлера.
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Одетый в нацистскую форму бывший студент-актер появлялся в различных местах Австрии, а также на родине Гитлера.
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