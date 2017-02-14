МИНСК, 14 фев — Sputnik. Австрийская полиция задержала мужчину, изображавшего Адольфа Гитлера, передает во вторник местное издание Kronen Zeitung .

По информации газеты, некто Харальд, называвший себя Харальд Гитлер, был задержан накануне вечером в Нижней Австрии. Он в течение нескольких недель появлялся в общественных местах крупных австрийских городов, включая столицу, а также города Браунау-ам-Инн, где родился Гитлер.

Накануне мужчина, одетый в нацистскую форму, пришел на фотосессию в Браунау, он был задержан полицией и допрошен по подозрению в правонарушении.

Издание сообщает, что молодой человек изучал в Вене актерское искусство и не исключено, что он является поклонником Гитлера.