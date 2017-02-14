В День всех влюбленных, несмотря на вторник, в ЗАГСе Центрального района расписали 10 пар молодоженов. Все выбирали дату специально. Правда, обошлось без пышных платьев и большого количества гостей. Но в честь праздника пары регистрировали в торжественном зале и поздравляли их не только близкие, но и чиновники. Мы пообщались с некоторыми молодоженами и узнали, какое значение для них имеет бракосочетание именно 14 февраля.





«Решили, что 14 февраля — это достойно»

Практически все пары сегодня регистрировала директор ЗАГСа Анна Дубовец. Одними из первых 14 февраля поженились Юрий и Валерия.





Молодоженов пришли поздравить первый замглавы администрации Центрального района Антон Краевский и управляющая делами Елена Безручко. Чиновники поздравили новобрачных и подарили цветы, книгу о районе и Кодекс о браке и семье.





Пара пришла с небольшим количеством гостей — с самыми близкими. Молодожены дают согласие на брак, и девушка соглашается взять фамилию мужа — Евстратчик.

Жених говорит, что познакомился с будущей супругой почти два года назад.

— На летней террасе вечером в кафе она одна стояла возле бара, я подошел, познакомился и сразу понял, что это тот человек. Мы начали просто дружить и общаться, а потом начали встречаться.





Молодожены говорят, что дату выбирали специально: «Потому что 14 февраля — это достойно». По словам Валерии, у нее в феврале день рождения, поэтому пожениться хотелось в этом месяце. На что супруг говорит, что решили это еще в прошлом году.

— В прошлом году? Ну не знаю, две недели назад или год назад? — добавляет Валерия.

«Ты придала смысл этому маркетинговому празднику»

Ближе к обеду на регистрацию пришли Иван и Ольга. Одеты скромно — невеста в сером платье, жених в цветном костюме. Из близких людей на росписи — двое друзей.





На смену директору для регистрации бракосочетаний пришла помощница, а чиновники поспешили уйти на встречу с воинами-интернационалистами.

Снова играет свадебный марш, и процедура повторяется. Ольга вытирает слезы.

«У меня что с лицом?» — спрашивает невеста у подруги.

«У тебя там катастрофа!» — бежит та помогать Ольге.

Молодым говорят, что сегодня они женятся в День всех влюбленных, и добавляют: «Уважаемые Иван и Ольга, ваш союз зарегистрирован в юбилейный год! В год 100-летия национальных органов ЗАГСа!». В зале — хохот. Пара в целом держится довольно раскрепощенно и уверенно, но все же от волнения после всех кульминационных моментов забывают обменяться кольцами.





После молодожены признаются, что вообще ожидали тихой скромной росписи, но сюрпризом от ЗАГСа приятно удивлены.

— А почему 14 февраля? Как Ванечка сказал, ты придала смысл этому маркетинговому празднику.

Но на самом деле выбор даты стоял за невестой.

— Иногда девочка выбирает, а мальчик соглашается, это был как раз тот случай, — говорит Иван.





Пара знакома давно — вместе работали в IT-компании. Ольга говорит, что сначала они друг друга не могли терпеть. Но 5 месяцев назад Иван сделал ей предложение.

- Это было в мой день рождения. Дома горели свечи, большой букет. Он волновался, я волновалась, потому что поняла, что не зря все так слишком романтично. Он мне сделал предложение, и я еще раз 15 кричала: «Повтори это еще раз!». Через полчаса он спросил: «Ты хоть „да“ мне ответишь?», — рассказывает Ольга.

Грузинская свадьба и русская невеста в белорусском ЗАГСе

Уже в обед, немного опоздав, приезжает довольно колоритная пара. «Ольга Викторовна, приглашай! Лаша и Антонина!» — говорит регистратор ЗАГСа.





Грузин Лаша и русская Антонина привели с собой, в отличие от других, много гостей. Когда закончилась формальная часть, Лаша попросил друзей принести шампанское. Хотя сегодня остальные пары обходились без алкоголя по разным причинам.

Пока парни фотографируются, Антонина рассказывает нам, как они познакомились с будущим мужем и как выбирали дату свадьбы.

— Это же праздник для влюбленных. Мы специально ждали полгода, а заявление принесли 11 числа. Познакомились 8 лет назад — я попала в аварию, а он мне помог.





Кстати, эта пара одна из самых молодых сегодня — жениху 24 года, а невесте 21.

— Я его не видела 5 лет. Но как-то мы списались в интернете, и все. Предложение он мне сделал в октябре в день рождения. Нас уже сейчас все ждут в грузинском ресторане, там около 20 гостей. Но свадьба с белым платьем и всеми родственниками будет ближе к лету в Европе.





Антонина живет в Минске с 2001 года. Лаша уехал из Беларуси 4 года назад, теперь живет в Париже. Невеста говорит, в скором времени они с семьей переедут в Европу.

Тенденцию на скромную регистрацию отмечает директор ЗАГСа Анна Дубовец и говорит, что пар, которые выбирают торжественное бракосочетание и пышную свадьбу, становится все меньше. Молодожены чаще расписываются в кабинете под магнитофонную запись марша Мендельсона и отказываются от свидетелей, а иногда и от колец.