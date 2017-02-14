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На директора Гродненской филармонии завели уголовное дело за фальшивые выступления
15.02.2017 07:07 — Новости Общества | Tut.by
В отношении директора Гродненской филармонии возбудили уголовное дело за фальшивые выступления. Об этом сообщили в передаче «Зона Х» на телеканале
Финансовая милиция в заключенных договорах между столичными контрагентами и Гродненской филармонией обнаружили почти 250 000 рублей, которые выплатили фактически впустую. Согласно контрактам — а их в период с 2014 по июль 2015 года стороны подписали не менее 10 — минские фирмы должны были организовать выступления известных белорусских и российских артистов в концертных залах Гродно.
Все оказалось фиктивным и только на бумаге — перечисленные деньги выводились со счетов столичных предпринимателей и обналичивались.
Оперативники сейчас выясняют личные финансовые бонусы, которые полагались обеим сторонам за проведенную аферу.
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Финансовая милиция в заключенных договорах между столичными контрагентами и Гродненской филармонией обнаружили почти 250 000 рублей, которые выплатили фактически...
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