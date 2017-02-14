МИНСК, 15 фев — Sputnik. Уголовное дело за организацию фальшивых концертов возбуждено в отношении директора Гродненской филармонии, сообщили в ДФР КГК.

"С директором филармонии заключались договора по проведению концертов таких известных групп как "Божья коровка", "Кукрыниксы". Перечислялись денежные средства за их организацию. Впоследствии эти концерты не состоялись", — сообщил в программе "Зона Х" на телеканале "Беларусь-1" старший инспектор по особым поручениям управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Валерий Щербун.

По его словам, заинтересованность директора однозначно была, и в настоящее время устанавливаются суммы, которые ему предназначались.

В сюжете было озвучено, областная филармония заключила с минскими контрагентами фиктивные контракты на сумму около 250 тысяч рублей.

По данным УДФР, с 2014 года по июль 2015 года было подписано не менее десяти договоров, в соответствии с которыми, минские фирмы должны были организовать выступление известных белорусских и российских артистов в Гродно. Но до гродненских концертных площадок артисты не доехали, а минские коммерсанты выводили перечисленные деньги со счетов и обналичивали их, сообщила "Зона Х".

В настоящее время правоохранительные органы разбираются, какие финансовые бонусы полагались обеим сторонам за фиктивные концерты.