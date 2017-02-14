Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг авиаперевозчиков. В рейтинге представлена оценка российских авиакомпаний и выполняющих полеты в Россию иностранных перевозчиков по соотношению цена-качество.

Результат оказался удивительным — как для составителей рейтинга, так и для нас. Среди иностранных перевозчиков белорусская авиакомпания «Белавиа» опередила по соотношению цены и качества таких гигантов как KLM и Lufthansa. «Белавиа» заняла второе место, уступив первенство компании Emirates.















































Среди российских авиакомпаний первое место заняла компания S7 — бренд авиакомпании «Сибирь». На втором — «Аэрофлот», следом — «Победа» (входит в группу компаний «Аэрофлот»). На четвертом месте «Россия» (объединяет три дочерние компании «Аэрофлота» — «Россию», «Донавиа» и «Оренбургские авиалинии»). Пятерку замыкает «Ютэйр». На последнем 12 месте — Red Wings.

Как оценивали

Для оценки качества за основу взяты результаты исследования «Сервис в российском небе» агентства «Авиапорт». Под видом «тайных пассажиров» эксперты агентства проверили уровень обслуживания авиакомпаний от покупки билета до выхода из самолета после перелета. За время исследования выполнено свыше 80 полетов суммарной продолжительностью более 15 суток.

К результатам их наблюдений добавили еще одну важную сервисную составляющую — пунктуальность (источник статистики по российским авиакомпаниям — Росавиация, по иностранным — flightstats.com).

Авиакомпаниям присвоены баллы за качество услуг, максимум — 50. Для оценки ценовой политики специально для Forbes российский метапоисковик авиабилетов Aviasales проанализировал продажи отобранных авиакомпаний за 11 месяцев 2016 года примерно на 500 рейсов и по каждому рейсу вывел средний чек одного взрослого пассажира. Рейсы разбиты на группы в зависимости от продолжительности полета (12 групп на внутренних линиях и 12 групп на международных линиях). Затем была сопоставлена ценовая политика авиакомпаний в каждой группе: чем дешевле билеты, тем выше балл (максимум — 50). Затем выведен средний балл за ценовую политику для каждой авиакомпании. На последнем этапе компании ранжировали по сумме двух баллов.