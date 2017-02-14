|
Лукашенко о воинах–интернационалистах: помним поименно
15.02.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти, сообщили в президентской пресс-службе.
В Беларуси 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов, основные мероприятия пройдут в Минске на Острове мужества и скорби.
"Мы помним поименно и скорбим о сыновьях Беларуси, которые ценой собственной жизни подтвердили верность присяге и воинскому долгу, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми", — говорится в обращении.
Президент отметил, что лишь спустя годы пришло настоящее понимание значимости тех, уже далеких событий.
"В современной истории вы были первыми, кто дал решительный отпор международному терроризму", — отметил президент Лукашенко.
По его словам, в настоящее время воины-интернационалисты по-прежнему занимают активную жизненную позицию, добросовестно трудятся на благо родной Беларуси. "Спасибо, что вы наряду с ветеранами Великой Отечественной войны продолжаете достойно воспитывать молодое поколение в духе истинного патриотизма", — подчеркнул глава государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства поблагодарил воинов-интернационалистов за доблесть, стойкость и мужество, проявленные ими в горячих точках планеты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии