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Лукашенко о воинах–интернационалистах: помним поименно

15.02.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти, сообщили в президентской пресс-службе.

В Беларуси 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов, основные мероприятия пройдут в Минске на Острове мужества и скорби.

"Мы помним поименно и скорбим о сыновьях Беларуси, которые ценой собственной жизни подтвердили верность присяге и воинскому долгу, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми", — говорится в обращении.

Президент отметил, что лишь спустя годы пришло настоящее понимание значимости тех, уже далеких событий.

"В современной истории вы были первыми, кто дал решительный отпор международному терроризму", — отметил президент Лукашенко.

По его словам, в настоящее время воины-интернационалисты по-прежнему занимают активную жизненную позицию, добросовестно трудятся на благо родной Беларуси. "Спасибо, что вы наряду с ветеранами Великой Отечественной войны продолжаете достойно воспитывать молодое поколение в духе истинного патриотизма", — подчеркнул глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства поблагодарил воинов-интернационалистов за доблесть, стойкость и мужество, проявленные ими в горячих точках планеты.

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