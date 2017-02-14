Руководство Администрации президента Беларуси проведет выездные приемы граждан по вопросам реализации норм декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Глава Администрации президента Наталья Кочанова проведет выездной прием граждан 16 февраля с 12.00 до 17.00 в Жодинском горисполкоме.

С учетом возросшего количества обращений граждан по вопросам реализации норм декрета № 3 Наталья Кочанова также приняла решение о проведении выездных приемов руководством Администрации президента, помощниками президента — главными инспекторами в регионах и начальниками основных структурных подразделений Администрации в рай- и горисполкомах, администрациях районов в городах.

Так, помощник президента — главный инспектор по Витебской области Александр Позняк проведет прием в администрации Первомайского района Витебска 16 февраля с 9.00 до 12.00.

Помощник президента — главный инспектор по Минску Александр Якобсон проведет встречу в администрации Московского района Минска 16 февраля с 10.00 до 13.00.

Первый заместитель начальника главного экономического управления Администрации президента Дмитрий Барабанов примет минчан в администрации Советского района столицы 16 февраля с 10.00 до 13.00.

Начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации президента Жанна Тищенко проведет встречу в резиденции президента Беларуси (приемная граждан) 16 февраля с 10.00 до 13.00.

В Рогачевском райисполкоме 17 февраля с 9.00 до 11.30 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.

17 февраля в Ивьевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 и в Лидском райисполкоме с 15.00 до 17.00 пройдут приемы заместителя главы Администрации президента Валерия Мицкевича.

В Бобруйском горисполкоме 17 февраля с 10.00 до 13.00 проведет встречу заместитель главы Администрации президента Николай Снопков.

В Брестском облисполкоме 17 февраля с 09.00 до 12.00 пройдет встреча с помощником президента — главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым.

В Волковысском райисполкоме будет проводить прием 17 февраля с 10.00 до 13.00 помощник президента — главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Молодечненском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет встреча с помощником президента — главным инспектором по Минской области Анатолием Исаченко.

В Могилевском облисполкоме 17 февраля с 10.00 до 12.00 пройдет прямая линия, а с 12.00 до 14.00 — личный прием помощника президента — главного инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова.

В Борисовском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет прием помощника президента — начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского.

В Солигорском райисполкоме 17 февраля с 10.00 до 13.00 проведет прием начальник главного государственно-правового управления Администрации президента Андрей Мательский.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14.00 до 17.00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григорий Шлык.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов, администраций районов в городах.