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"Тунеядец" против налоговой: прошло первое судебное заседание

15.02.2017 11:17 — Новости Общества | БДГ  
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14 февраля в суде Центрального района Гомеля прошло предварительное заседание по иску местного жителя Александра Семенова, признанного государством «тунеядцем», к налоговой инспекции.

Истец, у которого 28 лет трудового стажа, требует признать декрет президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» противоречащим Конституции, а себя — участвующим в финансировании госрасходов, передают «Белорусские новости».

Его пришли поддержать более 70 «тунеядцев» города, однако из-за небольшой вместимости помещения на процесс были допущены только стороны по делу, журналисты и еще около десяти человек. Судья Виталий Морозюк пообещал к следующему заседанию рассмотреть вопрос о возможности проводить слушания в большем помещении.

По словам истца, он участвует в финансировании госрасходов, так как платит сбор на участие в дорожном движении, налог на землю, оплачивает мобильную связь и при покупках оплачивает НДС.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который на суде представляет интересы Александра Семенова, подал ряд ходатайств, в том числе попросил у ИМНС пояснений: определить объект налогообложения данного сбора. Он отметил, что у каждого налога, сбора или пошлины есть самостоятельный объект налогообложения: у подоходного налога - доходы, у НДС — оборот по реализации товаров и услуг, у акцизного налога — подакцизные товары и так далее, но у сбора на финансирование госрасходов с объектом налогообложения возник пробел.

В свою очередь заведующая юридическим сектором ИМНС по Центральному району Гомеля Наталья Яркова  отметила, что объектом сбора является неучастие в финансировании госрасходов или участие менее 183 дней. Она не признала жалобу и назвала ее необоснованной и не подлежащей удовлетворению. По ее словам, сотрудники ИМНС действуют законно.

Однако Судаленко напомнил, что, согласно преамбуле декрета № 3, участниками финансирования госрасходов являются те граждане, которые платят налоги, пошлины и иные платежи — то есть налог на авто, землю, НДС и так далее. Он подчеркнул, что если есть противоречия норм права одного и того же нормативно-правового акта, то применятся норма, которая улучшает правовое положение гражданина. «Почему вы применяете более жесткую норму права, которая не улучшает правовое положение гражданина? Почему вы избирательно пользуетесь декретом президента?» — спросил он, предложив применять декрет в целом, а не частями, которые удобны налоговой. 

Заседание по иску назначено на 21 февраля.

Напомним, что Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал  декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Реализация декрета вызвала волну негодования в обществе. Сейчас в стране довольно активно идут несколько кампаний по сбору подписей против документа. Только профсоюз РЭП передал властям более 23 тыс. подписей. Кроме того, оппозиция готовит несколько протестных акций: «Марш рассердженных белорусов» и «Я нетунеядец».

Между тем на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, однако лишь 44,5 тысяч граждан уплатили сбор. От «тунеядцев» в бюджет поступило более 13,4 млн. рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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