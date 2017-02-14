МИНСК, 15 фев – Sputnik. Среди граждан, которые чаще всего забывают отразить своих доходы в налоговой декларации – игроки на рынке Forex или онлайн-казино, сообщила заместитель начальника инспекции министерства по налогам и сборам по Минску Галина Гуринович.

"Граждане, которые получили выигрыш в онлайн-казино, в онлайн-покер часто забывают подать декларацию. То же касается и тех, кто имел положительные операции на рынке "Форекс", – пояснила специалист.

Гуринович отметила, что за несвоевременную уплату налога на доходы и подачу декларации на граждан налагается штраф.

"Декларацию обязаны подать граждане, получившие доход из-за границы, за исключением тех, кто получил доход от близких родственников. Декларацию нужно подавать, если сумма перевода превышает 4947 рублей", – сообщила она.

Представитель ИМНС напомнила, что сдавать декларации можно с 1 января, последний срок – 1 марта, при этом документы в инспекцию можно отправить почтой, передать через доверенное лицо или принести лично.

"Декларацию должны подать граждане, которые в течение года продали два и более автомобиля, в течение пяти лет – более одной квартиры, дачи или земельного участка. В эту категорию не входит имущество, которое получено по наследству", – пояснила Гуринович.

Налог должен быть уплачен до 13 мая, декларации подали уже почти 2,5 тысяч минчан.