МИНСК, 15 фев — Sputnik. Руководство Администрации президента Беларуси проведет выездные приемы граждан по вопросам реализации норм декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", приемы пройдут в некоторых горисполкомах, райисполкомах и администрациях районов в городах Беларуси.

Как сообщили Sputnik в Жодинском горисполкоме, 16 февраля глава Администрации президента Наталья Кочанова проведет выездной прием граждан с 12:00 до 17:00.

В горисполкоме отметили, что решение о проведении таких приемов было принято Кочановой с учетом роста количества обращений граждан по вопросам реализации норм декрета.

Приемы также будут проводиться заместителями главы Администрации президента, помощниками президента — главными инспекторами в регионах и начальниками основных структурных подразделений Администрации.

По данным городских и районных администраций, помощник президента — главный инспектор по Витебской области Александр Позняк проведет прием в администрации Первомайского района Витебска 16 февраля с 9:00 до 12:00.

Помощник президента — главный инспектор по Минску Александр Якобсон проведет встречу в администрации Московского района Минска 16 февраля с 10:00 до 13:00.

Первый заместитель начальника главного экономического управления Администрации президента Дмитрий Барабанов будет принимать жителей Советского района Минска 16 февраля с 10:00 до 13:00.

Начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации президента Жанна Тищенко проведет встречу в резиденции президента Беларуси (приемная граждан) 16 февраля с 10:00 до 13:00.

В Рогачевском райисполкоме 17 февраля с 9:00 до 11:30 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.

В Ивьевском райисполкоме 17 февраля с 11:00 до 13:00 и в Лидском райисполкоме с 15:00 до 17:00 приемы проведет замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич.

В Бобруйском горисполкоме 17 февраля с 10:00 до 13:00 граждан будет принимать заместитель главы Администрации президента Николай Снопков.

В Брестском облисполкоме 17 февраля с 09:00 до 12:00 пройдет встреча с помощником президента — главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым.

В Волковысском райисполкоме будет проводить прием 17 февраля с 10:00 до 13:00 помощник президента — главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Молодечненском райисполкоме 17 февраля с 14:00 до 17:00 с гражданами встретится помощник президента — главный инспектор по Минской области Анатолий Исаченко.



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В Могилевском облисполкоме 17 февраля с 10:00 до 12:00 пройдет прямая линия, а с 12:00 до 14:00 — личный прием помощника президента — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков.

В Борисовском райисполкоме 17 февраля с 14:00 до 17:00 пройдет прием помощника президента — начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского.

В Солигорском райисполкоме 17 февраля с 10:00 до 13:00 проведет прием начальник главного государственно-правового управления Администрации президента Андрей Мательский.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14:00 до 17:00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11:00 до 13:00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григорий Шлык.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов, администраций районов в городах.