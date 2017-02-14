Двое жителей Мостовского района в воскресенье на затоке вблизи деревни Дашковцы решили порыбачить, но сделали это не совсем законным способом — при помощи двух сетей и лески. Улов браконьеров оказался увесистым — 74 различных видов рыб общим весом 25 килограммов, сообщает «Гродненская правда».



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За промыслом их и застигли работники природоохранной инспекции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мостовского РОВД. У нарушителей изъяли сети, рыбу, топор и шпагат.

Как рассказали в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира, в связи браконьеры причинили вред окружающей среде в размере 166 базовых величин или 3818 рублей. За незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение вреда в крупном размере, райотдел следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 статьи 281 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, или ареста, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.