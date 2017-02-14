Доброе утро!

Вчера был праздник любви — а сегодня снова рядовая рабочая среда. Чтобы хоть на чуть-чуть продлить ваше романтическое настроение, предлагаем посмотреть невероятно трогательный клип о любви , который минчанин снял в детском саду на Ангарской. Ух, какие там эмоции!





ВАЖНОЕ

Президент встал на защиту бизнеса. Вчера Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу . Что требует: пересмотреть подходы к назначению проверок, упростить требования к ведению бизнеса, не обременять условностями малый бизнес, а в целом — не усложнять. «Давайте будем не мешать, а помогать развиваться малому бизнесу. Нельзя обременять его кучей условных, ненужных требований, каждое из которых — это зацепка для контролера и повод наказать предприятие».

Уходим от доллара: Совет министров и Нацбанк утвердили план по дедолларизации экономики . Он предусматривает меры по сокращению использования валюты в расчетах и при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен.

В Гомеле начался резонансный судебный процесс — против налога на тунеядство . 53-летний гомельчанин Александр Семенов собирается доказать, что не должен платить сбор. «Покупая продукты, оплачивая услуги мобильной связи, мы платим в том числе и НДС. Мой доверитель уплатил определенную сумму НДС и, следовательно, принимал участие в финансировании государственных расходов», — уверял суд представитель истца. Суд взял время подумать.





Россельхознадзор продолжает бушевать: теперь ввели ограничения на поставки продукции с четырех мясокомбинатов Беларуси — якобы «из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства».

Зато хоккеисты порадовали: минское « Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу », забросив сопернику 8 шайб, — и установило 4 клубных рекорда . Завтра парни сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

ПОПУЛЯРНОЕ

До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов. Рассказываем, кому именно нужно заполнить декларацию, а потом — уплатить налог .

Посмотрели, что мужчины покупают вам в подарок на 14 февраля. Некоторые смеются — в основном, конечно, над собой: «Придумали какой-то праздник бестолковый. Но подарок вынужден покупать, чтобы не обижать жену и дома было спокойствие. Сколько лет жил — не знал о таком чудо-празднике, а как женился — так и пришлось узнать».

А вот, кстати, еще один «праздничный» материал: истории любви трех пар, которые встретились в интернете и поженились. Сейчас, говорят, такое знакомство — привычное дело. «Наоборот, если узнают, что ребята нашли друг друга не в интернете, удивляются: „Неужели такое бывает?“. Если кто и подходит на улице знакомиться, то мужчины лет тридцати. И то, видимо, потому что их нет в соцсетях».

Борисовчанка получила штраф за комментарий в «Одноклассниках» . 32-летняя женщина в комментарии в соцсети назвала жителя Минска «муд[цензура]ом», а также послала своего собеседника «в ж[цензура]у». Тот обратился с заявлением в милицию. Так вот хозяйке на заметку: слово «му[цензура]к» в адрес мужчины суд расценил как оскорбление, а вот за «пошел в ж[цензура]у» женщину не наказали.

Совсем с ума посходили с этими фотосессиями. Российская модель рискнула жизнью на крыше небоскреба — ради лайков, конечно же, она без страховки висела на высоте в несколько сотен метров. Не вздумайте повторять.





Playboy снова будет публиковать фото обнаженных моделей — спустя год, как отказался от этого. В редакции говорят, что просто прошлогоднее решение было ошибкой, но злые языки утверждают, что просто журнал без голых девушек стал хуже продаваться — особенно притом что в Сети есть огромное количество бесплатных эротики и порно.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите два мнения наших авторов на горячие темы. Юлия Чернявская порассуждала о национальной идее белорусов: «У части просвещенных бытует устойчивое мнение: те, кто по улицам ходят, — быдло, масса, народец, население. Я б им такую нацидею предложил, но кому? Им чарки со шкваркой хватает». А вот в каких точках , по ее мнению, надо искать консенсус между группами разноликого общества. Тему продолжила наша главред Марина Золотова — и вот очень интересное мнение о расколе в обществе, о том, что и так есть много вещей, которые нас разделяют, а мы ищем все новые поводы провести грань между своими и чужими — вместо того, чтобы объединяться.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич выступила на конференции «Медиа Беларуси: вызовы и шансы». Говорила о свободе, об апатии белорусов, о профессии журналиста… «Никто из нас не знает себя до конца. Ненависть нас не спасет. Нас спасет только понимание, любовь. Если бы я была президентом (я это, смеясь, говорю), я бы постаралась понять, что такое общество. Чтобы общество пришло в движение».

Вспомнили пять самых известных разведчиков, родившихся в Беларуси . Спецоперации, разработанные и реализованные ими, без преувеличения изменили мир и помогли государствам, которым они служили: они похищали из Аргентины нацистских военных преступников, вместе с сыном Штирлица спасали Краков и выполняли секретные поручение Иосифа Сталина. Ух, очень интересно!





Ко Дню всех влюбленных мы решили повторить эксперимент психолога Артура Арона. Незнакомые ранее мужчина и женщина вместе отвечают на 36 вопросов , а после молча смотрят друг другу в глаза в течение четырех минут. В оригинальном эксперименте спустя полгода участники были готовы пожениться. Что вышло у нас, смотрите в видео .

В Минске суд продолжает слушать дело 38-летней минчанки, которую убил бывший муж. В суде выступают свидетели — в том числе родные убитой, а также знакомые супругов. Как оказалось, все они по-разному видели происходящее в семье . Следим за процессом.

Все новости вторника, 14 февраля

Кстати, начали продавать билеты на «Евровидение-2017» . Конкурс в этом году близко, в Киеве, так что есть реальная возможность съездить и поболеть за наших Navi.

Чуть не забыли. Кончита Вурст больше не будет «бородатой девушкой». Все. Теперь вы точно знаете все новости «Евровидения».

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