В январе на крыше здания «Центра моды» на Немиге появилась надпись «Слава Пераможцам», которую заметили многие минчане. Как оказалось, она является составной частью комплексного преображения проспекта Победителей. Мы узнали, какие изменения уже произошли на магистрали и какие можно ожидать в ближайшие годы.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Иллюминация, новые столбы и плитка. Что уже сделано на проспекте

Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что идея преображения проспекта принадлежит главе государства. Президент еще в прошлом году поручил привести магистраль в порядок и придать ей должный статус.

«Задача состоит в том, чтобы наполнение проспекта соответствовало его названию», — поясняет главный архитектор.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Концепцию развития магистрали утвердили в прошлом году и тогда же приступили к работе. Так, в 2016-м на проспекте Победителей уложили плитку с национальными узорами, возле развязки с Орловкой поработали с ландшафтом, у Дома футбола установили светящийся мяч, около «Минск-Арены» — конструкцию в виде шайбы и клюшек. Также в нескольких местах обновили праздничную иллюминацию и начали реконструировать набережную Свислочи.

«Занимались тем, что можно сделать быстро и за небольшие средства. Особенно бы хотелось отметить работу предприятия „Мингорсвет“, которое выполнило подсветку в парке Победы и заменило праздничную иллюминацию возле Дворца спорта», — добавляет Лучинович.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кроме того, специалисты «Мингорсвета» установили новую иллюминацию от Орловки до проезда Дрозды, а также модернизировали иллюминацию возле музея Великой Отечественной. Кроме того, предприятие проделало и менее заметную, но не менее важную работу. Так, за прошедшие два года на достаточно протяженном участке проспекта специалисты заменили бетонные столбы на более безопасные оцинкованные металлические и поменяли освещение. Этого требовала уже и сама ситуация.

«Два года назад при покраске на проспект упала бетонная опора. По нашему заказу специалистами из БНТУ были обследованы остальные и даны рекомендации о том, что они подлежат плановой замене. В предыдущие два года от улицы Мельникайте до улицы Игнатенко столбы и освещение мы заменили. В этом году делаем до улицы Саперов», — поясняет директор «Мингорсвета» Славомир Гриневич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Единый подход в рекламе и оформлении фасадов. Как изменится проспект в будущем

В этом году продолжается и другая работа над формированием облика проспекта Победителей. И надпись «Слава Пераможцам» — это один из элементов новой политики в оформлении фасадов и рекламы на проспекте.

«По рекламе я вижу определенную проблему, потому что иногда городское пространство ей перегружено. Сейчас поставлена задача, и мы понуждаем каждого собственника здания разработать концепцию нового оформления фасада. Упор здесь делается на то, что можно сделать быстро и простыми средствами», — говорит Лучинович.



По задумке нужно почистить фасад здания Центра моды и привести всю рекламу к единому стандарту

Проще говоря, собственникам зданий показывают разработанную концепцию, после чего они должны реализовать ее в жизнь либо высказать свои предложения.

«Собственники отнеслись к этому с пониманием, хоть у всех и разный уровень благосостояния», — поясняет Лучинович. Согласно концепции, некоторые фасады могут выглядеть примерно следующим образом.













Делается это все для того, чтобы у минчан не было информационной ряби, поясняет архитектор. Но уже сегодня есть коммерческие сооружения, к которым претензий нет.

«Есть образцовые объекты, которые подтягивают общий облик проспекта, включая и уровень рекламного оформления. Например, это Galleria Minsk», — говорит Лучинович.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для других же объектов архитекторы уже разработали конкретные предложения.

«Например, видно, что „Арена-Сити“ выбивается из пространства, которое создает вокруг себя „Минск-Арена“. Прежде всего это касается глухих фасадов. Поэтому мы постараемся поддержать идею горизонтальной нарезки фасадов», — поясняет главный архитектор.





Пересмотрят на проспекте и подход к установке билбордов, которые не везде вписываются в архитектурную среду.

«В центральной части города мы будем уходить от крупноформатных билбордов и переходить на рекламные носители, которые в большей степени воспринимаются пешеходами», — рассказывает Лучинович.

Помимо работы по реализации концепции рекламного оформления, в 2017 году начнут проектировать и площадку вокруг Дворца спорта, где традиционно проводят массовые мероприятия.

«Мы привлекли лучших городских архитекторов для того, чтобы благоустроить территорию вокруг Дворца спорта. Мы хотим создать живую городскую зону, где минчане могли бы отдыхать. Там может быть в хорошем смысле настолько радикальное решение, что это будет достойным подарком горожанам», — говорит архитектор.





Также со временем на проспекте должны появиться новые скульптуры и другие элементы городского дизайна. В более долгосрочной перспективе фасады зданий тоже могут приобрести другой облик. Например, это касается тех же желтых многоэтажек недалеко от стелы, которые потеряли свой изначальный вид из-за того, что жильцы по-разному застеклили балконы. Предполагается, что их необходимо привести к единому стандарту.





Однако это требует значительных финансовых вливаний, что в нынешнее время не так легко сделать. Поэтому пока над проспектом будут работать точечно, но постоянно.

«Ведь это не должна быть глобальная перестройка, а мы должны оттачивать благоустройство на мелочах», — говорит Лучинович.