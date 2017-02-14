Известный белорусский гребец Александр Богданович уже более трех месяцев примеряет новое амплуа — работу депутатом в Палате представителей шестого созыва. Он представляет интересы жителей Осиповичского округа. Каково это — сменить сферу деятельности и пойти в политику, когда за плечами 20 лет спортивной карьеры, золотая и серебряная медали на Олимпийских играх, народное признание и слава?



Александр Богданович, 34 года, депутат Палаты представителей шестого созыва, гребец на каноэ, обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр

«Говорили, что Богданович был спортсменом, а сейчас политика его испортит»

— Как вы решили идти в депутаты?

— У меня эта идея появилась в 2008 году, когда мы с братом стали олимпийскими чемпионами. Тогда один из кандидатов в депутаты от Осиповичей попросил помочь с избирательной кампанией.

— Но с 2008 года восемь лет прошло…

— Я смотрел, когда моя спортивная карьера будет подходить к концу, и планировал с этого момента баллотироваться в депутаты.

— Спортивная карьера закончилась неожиданно — летом нашу мужскую сборную по гребле на байдарках и каноэ дисквалифицировали за допинг, и вы не смогли выступать на Олимпиаде. Потом Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию и признал, что претензий к нашим спортсменам нет. Что вы в этот момент почувствовали? Что справедливость восторжествовала?

— Чувство справедливости у меня было всегда. Но я знаю, что мы ни в чем не виноваты, и то, что они выдумали какую-то бредовую идею, мы знали изначально. Но стало легче. Знаете, много скептиков было, и теперь они увидели, что мы правы. Как объяснить людям, что это было просто так? Что по надуманным причинам тебя оболгали и обвинили, что ты якобы принял допинг? Теперь не нужно ничего говорить, никому объяснять и ничего доказывать: что вот этот белый лист, с которым я шел по всей спортивной жизни, не испачкан. И это не голословно, а подтверждено исследованиями и судом.

— Кроме депутатской карьеры другие варианты не рассматривали? В бизнес, например, пойти…

— Конечно, было много вариантов, но я больше склонялся к тому, чтобы стать депутатом.

— Ваша нынешняя жизнь сильно отличается от жизни спортсмена?

— Кардинально. Там я греб веслом, а здесь пишу законы.

В спорте ты живешь по определенным правилам. Каждый день думаешь, что сделать, чтобы твой результат был лучше, сборы прошли хорошо, какой вес тебе нужно держать, что нужно кушать. Ты постоянно сдерживаешь себя, контролируешь. Сейчас я живу с небольшими обязательствами в плане режима и запретов. Есть рабочий график. Ты приходишь на работу, решаешь поставленные задачи и тебя не тяготит то, что от тебя зависит спортивный результат и на тебя возложены спортивные надежды.

Но в целом работа спортсмена и депутата похожа. Когда я был спортсменом, то отстаивал интересы государства и белорусов на международных аренах. Сейчас представляю интересы народа, жителей моего избирательного округа в парламенте.



Братья Александр и Андрей Богдановичи

— Когда вы шли в политику, у вас не было опасения, что люди не всегда доверяют депутатам?

— Некоторые говорили, что «Богданович был спортсменом, а сейчас в депутаты пошел, и политика его испортит». Я не считаю, что как-то изменился. Я всегда был за справедливость. Но запретить людям что-то думать и говорить невозможно. Тем более мы сейчас за демократию, свободу слова и так далее.

Есть такое выражение: когда ты осуждаешь людей — это твоя вина, потому что ты себе это позволяешь. Пусть каждый посмотрит на себя и ответит за свои действия и поступки.

— Стоит ли повышать уровень доверия людей к депутатам?

— Может быть, где-то стоит. Просто столкнувшись немного с депутатством, понимаешь, что не все, чего хочет отдельный человек, депутаты могут изменить. Мы действуем в рамках закона. Если человеку нужна какая-то помощь и ему уже максимально помогли в рамках закона, депутат не может перепрыгнуть через голову.

— Так, может, закон тогда стоит менять?

— Мы же принимаем закон, чтобы охватить интересы большинства, а не отдельного гражданина.

«Как депутат я еще себя не раскрыл»

— Когда вы стали олимпийским чемпионом, вас люди узнавали на улице?

— Кто интересовался спортом, тот узнавал, благодарил. Победу спортсмен ощущает не тогда, когда ему повесили медаль, а когда возвращается в свою страну, когда его встречают и люди восхищаются тем, что он сделал. Это самое ценное, что можно получить от спорта.

Когда мы с братом одержали победу в 2008 году, должны были приехать домой в Елизово в два ночи, но задержались и приехали в пять утра. Люди в поселке все это время стояли и ждали нас. Они просто не спали. Каждый был неравнодушен: кто-то плакаты сделал, кто-то стол накрыл.

— А сейчас вас узнают как депутата?

— Первая моя слава — спортивная. Я еще не столько времени депутат, чтобы меня узнавали. Как депутат я еще себя не раскрыл, не проявил.

— Какие материальные блага вы получили от спортивной карьеры?

— За победу на Олимпиаде в 2008 году нам дали жилье в Минске. За золотую медаль — трехкомнатную квартиру. Олимпийский комитет вместе с государством прописали свои обязательства — и все выполнили.

— Кроме квартиры еще какие-то бонусы от карьеры были?

— Была зарплата, президентская стипендия. Предприятие «Белатмит» сделало пожизненное обеспечение мясом на определенную сумму.

— Сколько вы зарабатывали, когда были спортсменом?

— По-разному было. Зарабатывали хорошо, потом пришел кризис в 2009 году, доллар в два раза выше стал…

— «Хорошо» — это сколько?

— Зачем эта информация? Она не нужна. Журналистам интересно. Я отвечу, и кто-то скажет: «Ах, эти спортсмены, зажрались там». Никто ж не знает, какой ценой это все досталось.

— Но зарплата вам обеспечивала достойную жизнь?

— Обеспечивала.

— А сейчас как с заработком?

— Сейчас зарплата 20 млн рублей в месяц. Зарплаты депутатов — открытая информация.

«У нас некоторые ходят жаловаться, как на работу»

— Люди, которые приходят к вам, на что чаще всего сетуют?

— Разные есть проблемы. Кто-то хочет, чтобы, например, письма из Беларуси в Россию доходили быстрее, у кого-то дом в аварийном состоянии или его нужно утеплить, у кого-то крыша течет. Например, жаловались пенсионеры, один из них инвалид, что тяжело ходить до остановки автобуса. Просили, чтобы автобус останавливался возле их дома. Всякие проблемы: от реальных до философских. Но чаще всего люди жалуются на ЖКХ, вопросы трудоустройства.

Еще я заметил, что у нас некоторые ходят жаловаться, как на работу. Например, я провожу встречу и знаю, что обязательно придет несколько человек, которые и раньше жаловались. При этом они принесут одни и те же кляузы. Но стоит сказать, что я только «за», чтобы были хорошие аргументированные проблемы, какие-то интересные предложения.





— В парламенте вы входите в комиссию по национальной безопасности. Чем в ней депутаты занимаются?

— Задача комиссии - обеспечить национальную безопасность во всех ее проявлениях: экономических, террористических… Вообще любых.

— Но что вы, например, должны делать?

— Сейчас работаем над законопроектом по правонарушениям и реабилитации несовершеннолетних. Мы прописали основные термины, как должны бороться с правонарушениями, какие права в этом случае есть у детей и тех, кто проводит реабилитацию, как несовершеннолетних нужно обыскивать, сколько дней они могут находиться в приемнике-распределителе, что должны делать соответствующие министерства… Этого раньше не было, было написано обширно, а мы четко прописали позиции: кто что должен делать. Это довольно емкий и значимый проект.

— Но вам, как спортсмену, возможно, ближе была бы спортивная тема?

— В комиссии по национальной безопасности я смотрю и спортивные законы. Сейчас мы работаем над законом о болельщиках, чтобы пресекать действия буйных на матчах и не пускать их. В Англии, например, есть блэк-листы таких болельщиков.

— У нас тоже такие листы будут?

— Конечно. Каждый футбольный клуб примерно знает, кто из болельщиков как себя ведет. Они будет взаимодействовать с МВД.

«Я бы не сказал, что депутатство — это скучно. Очень интересная работа»

— Сейчас у вас больше возможности отдохнуть и уделить время семье, чем раньше, когда вы профессионально занимались спортом?

— Конечно. Раньше мы отсутствовали 270 дней в году. Приедешь со сборов домой, все равно надо было тренироваться, но и семье время надо было уделять. Женам спортсменов — низкий поклон, что они все терпят.

— Сейчас у вас есть время на спорт?

— У меня 20 лет спортивной жизни за плечами, и просто так все закончить я уже не могу. Мне приходится постоянно тренировать сердце, поэтому я занимаюсь спортом: хожу в тренажерный зал, плаваю, бегаю. Стараюсь делать это три раза в неделю как минимум, но там — как получится.

— В каком смысле спорт закалил ваш характер?

— Спорт закаляет во всех смыслах. Осень, дождь, холод, а ты должен идти на тренировку и проехать 20 км. Ты должен преодолеть себя, потому что только тогда придешь к результату.





— Сейчас как вы это применяете в работе депутата?

— Применяю так, что, если я что-то делаю, то стараюсь довести до конца, принести пользу, помочь.

— Вы чувствуете сейчас большую ответственность за результат, чем в те времена, когда были спортсменом?

— В спорте была персональная ответственность. Она лежала на мне. Но это не значит, что сейчас я подхожу к решению проблем с меньшим трепетом. Я хочу помочь.

Мечта любого мальчика — заниматься спортом и быть сильным. Когда я пошел в спорт, не думал о каких-то высоких результатах. В 13 лет мальчик еще не понимает, что надо будет защищать честь страны. И пришел я в этот спорт случайно. Отец поехал на рыбалку с другом. Его сын, Александр Стельмаков, занимался греблей. Он предложил и мне. Когда я приехал в училище олимпийского резерва в Бобруйск, а это 36 км от моего родного поселка Елизово, я был в шоке. Как они гребут на этих лодках, как индейцы? Это было чудо какое-то! Ребята, которые сидели в лодках, настолько были красивые, атлетически сложенные, что я сразу захотел стать, как они.

Сложность этого вида спорта меня тоже чем-то привлекла. Со временем заметил, что обогнал по результатам ребят, которые были старше на несколько лет и давно занимались. Дух соперничества подстегивал. Потом я попал на соревнования, выиграл, попал в сборную. В 1999 году привез два золота с первых международных соревнований. Постепенно начал понимать, что спортом можно зарабатывать на жизнь.

— Со стороны кажется, что сейчас у вас скучная жизнь по сравнению с тем, какой она была, когда вы занимались спортом…

— Спорт физически более насыщенный. Но в эмоциональном плане я бы не сказал, что депутатство — это скучно. Каждый день что-то нужно решать и предпринимать. Очень интересная работа.

— Как вам кажется, как сложится ваша депутатская карьера?

— Не знаю, куда приведет жизнь. Но я пока выбрал эту дорогу.