Не так давно Александр Лукашенко раскритиковал Академию управления при президенте. Претензий было несколько, в том числе низкий уровень преподавания английского и нерациональный отбор госслужащих. Выпускники Академии подтверждают, что замечания президента справедливы, а в самом учебном заведении уже принялись исправлять недочеты.



Академия управления

Президент: Академия выпускает завтрашних пенсионеров и управленцев, не знающих английского

3 февраля во время «Большого разговора» Александр Лукашенко между делом задался вопросом, кого и с какими знаниями выпускает Академия управления. Но коротким замечанием дело не ограничилось. Через пару дней президент раскритиковал вуз уже предметно.

— Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы. А вы проанализируйте, сколько там получили образование людей, которые завтра вообще на пенсию уходят. Они как были в этих должностях, так и остались. Зачем мы туда их направляем, какой смысл в этом?

Президент сделал замечание и по уровню подготовки управленцев по английскому.

— Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими. Определенные знания юриспруденции, особенно экономики. Ну и управление, — отметил президент.

Лукашенко потребовал поставить отбор в Академию «на самый высокий уровень» и разрабатывать учебные программы специально под слушателей.



Дипломы Института госслужбы АУ. Фото: pac.by

Кого и зачем отправляют в Академию управления

Чиновников, которые учатся в Институте государственной службы АУ, называют слушателями. Их отправляют в Академию из министерств, исполкомов, судов, Нацбанка, КГБ, Федерации профсоюзов, БРСМ. Кого отправить, выбирают среди управленцев и тех, кто включен в резервы руководящих кадров. Обучение идет по госзаказу, поэтому государство его и оплачивает. Для подготовки и переподготовки руководителей в этом учебном году открыто 474 бюджетных места на 17 специальностях.

— В первую очередь мы направляем на учебу председателей и зампредседателей гор- и райисполкомов. Еще смотрим по справке-объективке, если человек давно что-то окончил, и у него не было повышения квалификации или переподготовки, он должен обновить знания. Набираем и людей из перспективного кадрового резерва, если видим, что у них есть движение по службе, — объяснили принцип отбора в АУ в одном из облисполкомов.

Если речь идет о бесплатном обучении, кандидатов выбирает специально созданная комиссия при облисполкоме. На платные места (за свой счет или за счет работодателя) в Академии тоже есть набор, но он проводится отдельно.

Чему управленцев учат в АУ? Например, на специальности «Государственное строительство», на которую слушателей набирают по госзаказу, есть дисциплины психологические («Кризисная психология»), политические («Внешняя политика РБ»), экономические («Управление инвестициями»), правовые («Противодействие коррупции») и даже философские («Философия государственного управления»).



Торжественный вечер выпускников Института госслужбы в 2015 году. Фото: pac.by

Учеба в АУ — желательное условие для продвижения по службе, но не обязательное, объясняют в облисполкоме. По последнему списку зачисленных можно сделать вывод, что некоторые чиновники пошли учиться в АУ, уже достигнув серьезных карьерных высот. Например, в списке есть Олег Поскробко, первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства, и Алексей Волков, первый зампредседателя Следственного комитета.

Его начальник Иван Носкевич окончил АУ в прошлом году. Поступал он, еще будучи прокурором Брестской области, а диплом получал уже в должности председателя СК.

— Когда я работал в должности прокурора Брестской области, от Генеральной прокуратуры по целевому направлению было только одно бюджетное место, и мое непосредственное руководство предложило получить знания в президентской академии именно мне, — рассказывал Носкевич в интервью для АУ.

По словам главы СК, ему была особенно полезна дисциплина «Деловой этикет и коммуникации». Она помогла сформировать правильный имидж, который, предположил Носкевич, мог сыграть роль и при назначении в Следственный комитет.



Глава Следственного комитета Иван Носкевич окончил Академию управления в 2016 году

Выпускники АУ: претензии Лукашенко справедливы

Бывшие слушатели АУ, с которыми пообщался TUT.BY, по большей части согласны с замечаниями президента.

— На время моего обучения в АУ слушателей предпенсионного возраста было абсолютное большинство, и при формировании учебных групп это учитывалось. Обычно такие слушатели были действующими руководителями различных госучреждений и ведомств, — объяснил один из выпускников.

Говоря про качество преподавания английского, большинство собеседников TUT.BY сошлись во мнении, что языковой уровень сильно зависит от базы: если ее нет, то тебя не научат говорить без переводчика за 2 года на «заочке».

— Когда я учился (специальность «Государственное управление социальной сферой») английский был действительно никакой. Я владею языком на школьном уровне, и даже меня ничему новому не научили. У нас были тесты с ответами к экзамену, да и общаться между собой мы могли, поскольку экзаменатор часто и долго отсутствовал, — рассказал другой выпускник.

Для него учеба в Академии была полезна скорее завязавшимися там контактами, чем знаниями.

— По карьерному росту спустя годы могу сказать, что около 50% остались на своих местах, поскольку для управленцев учеба в АУ нужна скорее, чтобы подтвердить: ты соответствуешь должности, и тебе доверяют. Еще примерно 40% из моей группы, в том числе я, ушли из госорганов: кто открыл свой бизнес, кто сидит за взятку, кто нашел другую работу. Остальные 10% действительно выросли в должности.

В Академии управления отслеживают карьеру своих выпускников. Как сообщила начальник пресс-центра Александра Исаева, анализ назначений президента показал, что 65−70% чиновников, получивших повышения лично от главы государства, учились в АУ.



Выпускники Института госслужбы АУ 2016 года. Фото: pac.by

Ректор АУ — подчиненным: Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации

В Академии управления критику президента насчет отбора слушателей и качества их обучения восприняли как «руководство к безоговорочному выполнению».

— То, что было сказано нашим президентом — обсуждать и комментировать не собираюсь, а принимаю как руководство к безоговорочному выполнению, поэтому призываю всех начать системную работу над исправлением тех замечаний и требований, которые были озвучены, — заявил на расширенном заседании ректората и совета Академии управления ректор Марат Жилинский.

В АУ пересмотрят образовательные стандарты и учебные планы, как и настаивал Александр Лукашенко. Также там намерены усилить пакет предметов, изучаемых на специальностях права, экономики, иностранного языка и управленческих дисциплин.

Ректор также поручил пересмотреть госзаказ, предупредив, что это может повлечь сокращения в Академии.

— Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации. Вы как руководители структурных подразделений должны осознавать, что я несу полную ответственность перед главой государства, — заявил Жилинский.



Ректор Академии управления Марат Жилинский. Фото: pac.by