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ВС о деле дрифтера: понятие справедливости у каждого свое

15.02.2017 12:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik.  Программирования отдельно взятых судей на вынесение конкретных решений по определенным делам не существует, заявил на пресс-конференции в Минске первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ряд приговоров по громким делам последнего времени.

ВС о деле дрифтера: понятие справедливости у каждого свое
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Программирования отдельно взятых судей на вынесение конкретных решений по конкретным делам нет и быть не может. И второе — я бы не рекомендовал сопоставлять результаты разных судебных дел по какой-то единой линейке справедливости.  Понятие справедливости у каждого свое. Оно свое у профессора, доктора юридических наук. У того молодого человека, который решил на машине по памяти народной покататься оно свое", — заметил Калинкович

Журналисты попросили прокомментировать жесткие, по мнению пользователей соцсетей, приговоры в отношение водителя, который устроил дрифт на Площади победы, велосипедиста, который ударил битой пешехода на велодорожке, а также большие штрафы за несанкционированные уличные акции.

ВС о деле дрифтера: понятие справедливости у каждого свое
© Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
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"Может, не надо совершать административных правонарушений, это наиболее цивилизованный и легкий способ избежать административного наказания. Я в своей жизнедеятельности применяю именно этот способ", — прокомментировал Калинкович неподъемные, по оценкам журналистов,  штрафы для участников уличных акций.

Калинкович также напомнил, что в каждом конкретном случае законом предусмотрены определенные санкции. Этими и руководствуется суд, когда назначает наказание.

"Влиять на волеизъявление судьи не только не верно, но и противозаконно. К сожалению, та информация, которая порой распространяется вокруг так называемых громких дел или граничит с вмешательством в деятельность суда, или является такой по существу", — заметил первый заместитель председателя ВС. 

По его мнению, в плане  формирования общественного мнения необходим разумный баланс между распространением достоверной информации о том, что происходит, и попытками повлиять на результат судебного разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель председателя Верховного суда прокомментировал реакцию общества на ряд громких дел последнего времени.

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