Чешский лингвист, математик и художник Якуб Мариан на основании исследования ООН 2015 года проанализировал, куда мигрируют жители европейских стран.





Результаты своего анализа он традиционно отобразил в картах . Оказывается, по сравнению с другими странами, в Беларуси весьма высокий процент эмигрантов. При этом основная масса мигрантов из Беларуси, во всяком случае по данным 2015 года, уезжало в Россию. В свое комментарии исследователь отметил, что ситуация с эмиграцией в России, Украине и Беларуси вполне ожидаема учитывая, что до 1990 года это была одна страна с очень смешанным по национальному признаку населением. Однако, как подчеркнул Якуб Мариан, если исключить все постсоветские государства, жители России эмигрируют в основном в Германию. А вот украинцы и белорусы в основном едут в США.

Исследователь также пояснил свои карты. Первая карта указывает процентное соотношение эмигрантов, а вторая — наиболее общие направления эмиграционных потоков.

На первой карте показано число людей, которые эмигрировали из той или иной страны, как процент от ее нынешнего населения (или, точнее, население в 2015 году). Например, население Польши в 2015 году составляло примерно 38 612 000, по данным ООН, а число людей, родившихся в Польше, но уехавших жить в другую страну было 4 449 000. Далее произошло следующее математическое действие: 4 449 000/38612000 ≈ 11,5%:





Для сравнения: соответствующий показатель для США составляет всего 0,9%. То есть уезжают оттуда мало.

Самые «эмигрантские» страны показаны на карте красным цветом. Автор отмечает, что высокие цифры не обязательно плохи сами по себе (если эмиграция уравновешивается высоким уровнем рождаемости или иммиграцией, как в случае Ирландии и Португалии). Тем не менее, большинство «голубых» и «красных» стран на карте теряли население в течение нескольких десятилетий, отмечает исследователь.

Он также обращает внимание, что данные ООН основаны на месте рождения, а не на гражданстве или этнической принадлежности. Это означает, что, например, немецкий гражданин, родившийся в немецкой семье в Польше и который позже переехал в Германию будет считаться эмигрантом из Польши, несмотря на то, что он никогда не была польским гражданином.

Вторая карта показывает наиболее распространенные направления эмигрантов.





Как предупреждает Якуб Мариан, некоторые результаты, отображенные на ней, могут показаться довольно удивительными. Так Россия, вероятно, не является страной, наиболее популярной у этнических эстонцев и латышей. Однако и Эстония и Латвия исторически имели крупные русские диаспоры, которые значительно увеличились в советское время и начали сокращаться после распада СССР. Так что тенденция, отраженная на карте, в основном, является результатом движения этнических русских «назад» в Россию. Исследователь отмечает, что если вариант России исключить, жители Эстонии эмигрируют в основном в Финляндию, а Латвии — в Соединенное Королевство.

Ранее Якуб Мариан опубликовал аналогичные карты в отношении иммигрантов. Оказывается, у нас их также достаточно. Вот карта, демонстрирующая долю иностранцев в общей численности населения стран.

Кроме того, как нетрудно догадаться, основная масса иммигрантов в Беларусь, как, впрочем, в Украину, Литву, Латвию и Эстонию, обеспечивалась, во всяком случае по данным 2015 года, Россией.





Также Якуб Мариан сделал общую карту миграционных потоков, на которой отобразил основные миграцинные маршруты. Исследователь пояснил, что направления менее 0,25 млн человек не отображал, чтобы не запутать людей и сознательно упростил карту.



