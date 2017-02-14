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Во Фрунзенском районе станет заметно больше белорусскоязычных классов в школах и групп в детсадах

15.02.2017 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Сразу в шести школах и пяти детских садах Фрунзенского района в 2017 году планируют открыть белорусскоязычные классы и группы. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня во Фрунзенском районе обучение детей на белорусском языке в районе ведется в гимназии № 4, яслях-саду № 534 и в одной группе в детсаду № 565. В новом учебном году такой расклад планируют изменить.

«Планируется открыть 1-е классы с белорусским языком обучения в средних школах № 56, 96, 128, 151, 179, 199. В 179-й еще и 5-й класс. Также предполагается создать белорусскоязычные группы в детских садах № 100, 205, 332, 384, 399», — рассказала начальник управления образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района Ирина Чернявская.

 
Теги: Минск
 
 
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