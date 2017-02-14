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У белорусских судей "достойная" зарплата, но нагрузка вдвое выше, чем положено

15.02.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В регионах Беларуси на одного судью приходится 8 тысяч человек — это почти вдвое выше критерия нагрузки, принятого в ряде стран. Однако увеличивать количество судей в стране не планируется, заявил на пресс-конференции 15 февраля первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович.

На вопрос о зарплатах судей Калинкович ответил, что она «достойная», не уточняя суммы. При этом на судебную систему в Беларуси приходится большая нагрузка.

— У нас на одного судью первой инстанции приходится около 8 тысяч человек — это почти в 2 раза превышает критерий нагрузки, принятый в целом ряде стран. В Минске этот показатель вообще превышает 10 тысяч человек на одного судью, — сообщил Калинкович.

Однако расширять судебный корпус ни в регионах, ни в Минске не планируется.

— В прошлом году президент поддержал наши идеи о перераспределении численности судей из одного региона в другой, в частности, в экономические суды, потому там нагрузка зашкаливала. Что касается минских судов, мы работаем над проблемой за счет внутренних ресурсов судебной системы.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, в 2016 году штатная нагрузка в судах общей юрисдикции превысила 70 дел и материалов в месяц (в 2015 году — 68), в экономических судах она составила свыше 126 дел и материалов (в 2015 году — более 150-и).

 
Теги: Минск
 
 
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