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МИД: безвизовое пребывание в Беларуси может был увеличено до 12-14 дней

15.02.2017 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может быть увеличен до 12-14 дней, но о конкретном решении пока говорить рано, заявил пресс-секретарь МИД страны Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

МИД: безвизовое пребывание в Беларуси может был увеличено до 12-14 дней
© Sputnik Андрей Александров
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В Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Указ президента Белоруссии устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска. За два дня правом безвизового въезда в Беларусь уже воспользовалось более 460 иностранцев.

"Скорее всего речь будет идти о продлении сроков. Мы будем оставаться в режиме допуска через национальный аэропорт — гость должен будет въехать через аэропорт в страну и покинуть ее воздушным путем. Но на более длительный срок", — рассказал Мирончик во время онлайн-конференции, говоря о перспективах развития принятого решения о пятидневном безвизовом въезде.

Как один из вариантов отдыха в Беларуси Мирончик привел отдых в белорусских санаториях, назвав его "изюминкой" Беларуси.

"Стандартный срок пребывания в санаториях, путевка — это 12 дней либо 24 дня. Наверное, если мы будем делать следующий шаг и задумываться над тем, как привлечь иностранных туристов в белорусские санатории, тот логично говорить о 12 либо 14 днях… Направление движения понятно, но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью и поступательностью", — заключил пресс-секретарь.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество дней без визы, которые может провести иностранец в Беларуси со временем могут увеличить – чтобы гости могли позволить себе полноценный отдых, в том...

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