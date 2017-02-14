МИНСК, 15 фев — Sputnik. Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси может быть увеличен до 12-14 дней, но о конкретном решении пока говорить рано, заявил пресс-секретарь МИД страны Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции Белтелерадиокомпании .



© Sputnik Андрей Александров ГПК: более 460 иностранцев въехали в Беларусь без визы с 12 февраля

В Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Указ президента Белоруссии устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минска. За два дня правом безвизового въезда в Беларусь уже воспользовалось более 460 иностранцев .

"Скорее всего речь будет идти о продлении сроков. Мы будем оставаться в режиме допуска через национальный аэропорт — гость должен будет въехать через аэропорт в страну и покинуть ее воздушным путем. Но на более длительный срок", — рассказал Мирончик во время онлайн-конференции, говоря о перспективах развития принятого решения о пятидневном безвизовом въезде.

Как один из вариантов отдыха в Беларуси Мирончик привел отдых в белорусских санаториях, назвав его "изюминкой" Беларуси.

"Стандартный срок пребывания в санаториях, путевка — это 12 дней либо 24 дня. Наверное, если мы будем делать следующий шаг и задумываться над тем, как привлечь иностранных туристов в белорусские санатории, тот логично говорить о 12 либо 14 днях… Направление движения понятно, но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью и поступательностью", — заключил пресс-секретарь.