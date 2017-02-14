МИНСК, 15 фев — Sputnik. Невозможно запрограммировать судебную систему на какой-то конкретный удельный вес оправдательных приговоров, заявил журналистам в среду в Минске первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович в ответ на просьбу журналистов прокомментировать внушительное соотношение оправдательных и обвинительных приговоров.



© Фото: пресс-служба ВС РБ ВС о деле дрифтера: понятие справедливости у каждого свое

Журналисты рассчитали, что на одного оправданного приходилось 540 осужденных в 2016 году, тогда как в соседних странах это соотношение в разы меньше.

"Я не могу запрограммировать судебную систему на какой-то конкретный удельный вес оправдательных приговоров, хоть вы меня режьте. Каждое дело приходит на стол и рассматривается. И если там нет оснований для оправданий, а человек раскаялся, возместил ущерб и так далее, разве должен быть искусственно оправдательный приговор? Нет. Равно как и необоснованно обвинительных приговоров не должно быть", — заметил Калинкович.

Такое высокое соотношение оправдательных и обвинительных приговоров он объяснил эффективностью проведенной реформы правоохранительных органов. В настоящее время компетенции тех, кто раскрывает преступления, тех, кто расследует, и тех, кто представляет обвинение в суде, четко разделены.

"С созданием следственного комитета, с четким разделением полномочий в системе правоохранительных органов, поводов для вынесения оправдательных приговоров, к счастью, стало меньше. Почему к счастью? Потому что это все здорово — оправдательный приговор, суд — молодец, он защитил права человека, но ведь уголовное преследование начинается не в суде, а с актом возбуждения уголовного дела, которое уже само по себе ставит человека в режим ограничения прав. То есть, выходит, стратегическая задача, которую решают наши правоохранительные органы — не допускать необоснованного привлечения к уголовной ответственности, судя по всему, выполняется", — подчеркнул Калинкович.

По итогам 2016 года основную массу рассмотренных в белорусских судах уголовных дел составляли менее тяжкие преступления (59%) и преступления, не представляющие большой общественной опасности (29%). Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил 11,6%.

В структуре наказаний лидируют ограничение свободы (18,3%), арест (16,2%) и штраф (11,6%).

Четыре человека в минувшем году были приговорены к исключительной мере наказания.