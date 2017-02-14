МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусские судья получают достойную зарплаты, сообщил журналистам в среду на пресс-конференции в Минске первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович.

"Зарплата достойная, которая позволяет предъявлять очень высокие требования и обществу к личности судьи и нам, как судебным администраторам, к тем людям которые осуществляют правосудие. И если они осуществляют его не должным образом, к ним принимаются соответствующие меры вплоть до освобождения с занимаемых должностей", — сказал Калинкович.

При этом озвучить размер зарплат он отказался. Мотивировал тем, что вопросы о размере зарплат в цивилизованном обществе считаются некорректными.

"Мне, например, немецкие судьи, когда мы с ними встречались несколько раз, так и не сказали, сколько они зарабатывают. Вот если немецкие судьи вам расскажут, сколько они зарабатывают, то и мы расскажем", — пообещал Калинкович.

Вопрос о размере оплаты труда судей и финансировании судебной системы в целом звучал на пресс-конференции дважды. В частности, журналистов смутило закрытие столовой в столичном Доме правосудия, расположенном на улице Семашко. Было высказано предположение, что пункт общественного питания был вынужден закрыться из-за падения благосостояния работников судов.

"В Доме правосудие работала сторонняя компания, которая арендовала помещение и кормила людей. Я пару раз там ел. Но так сложилось, что они оттуда ушли, им стало экономически невыгодно. Далеко не все посетители Дома правосудия имеют хороший аппетит и ходят обедать в столовую", — заметил первый заместитель председателя ВС.

При этом он заметил, что столовую имеет смысл реанимировать. "Мы постараемся этим вопросом заняться", — сказал Калинкович.