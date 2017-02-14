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СК об убийстве минчанки молотком: возбуждено уголовное дело
15.02.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве молотком минчанки, сообщили Sputnik в среду в управлении Следственного комитета по Минску.
Накануне в одной из минских квартир с рублеными ранами головы была обнаружена жительница Минска, которая при доставлении в больницу умерла.
"Уголовное дело по ч.2 ст.139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в УСК.
Там отметили, что по подозрению в совершении преступления задержан житель Минска 1982 года рождения.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на МВД, по предварительной версии, смертельные раны ей нанес строительным молотком 35-летний мужчина — хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
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Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело предусматривает длительные сроки наказания, вплоть до исключительной меры.
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