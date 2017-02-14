Для доведения уровня средней заработной платы в 2017 году до $ 500 местным органам власти и руководителям учреждений образования важно задействовать различные механизмы, в том числе наращивать экспорт услуг, цитирует БЕЛТА министра образования Игоря Карпенко.

— Решающее слово за руководителями учреждений. Оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, активизация внебюджетной деятельности, наращивание экспорта услуг, инициатива на местах будут способствовать реализации данной задачи. Необходимая правовая база имеется, — сказал Игорь Карпенко.

В прошлом году среднемесячная зарплата учителей была 622 рубля, профессорско-преподавательского состава — 869 рублей.

По словам министра, важной задачей является повышение престижа педагогической профессии, создание имиджа современного педагога.

— Мы часто встречаем в СМИ попытки противопоставления родителей и школы, педагогов и учеников, в то время как все они взаимосвязанные участники образовательного процесса, работающие на одну цель. Задача формирования имиджа педагога — задача общественная, а не только Министерства образования.