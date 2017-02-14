На пресс-конференции 15 февраля, отвечая на вопросы о приговорах по громким делам, первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович заявил, что понятие справедливости у каждого свое, а судей невозможно запрограммировать на вынесение конкретных решений по конкретным делам.



Валерий Калинкович

Напомним, за последний год несколько приговоров стали предметом обсуждения и в СМИ, и в соцсетях: 3 года колонии минскому дрифтеру, который маневрировал на площади Победы; 11 лет колонии бизнесмену Муравьеву, у которого, кроме свободы, отобрали акции «Мотовело»; 5 лет колонии велосипедисту, который ударил пешехода битой, и другие.

— Понятие справедливости у каждого свое. У доктора юридических наук оно одно, у молодого человека, который решил на машине по памяти народной покататься, — другое, — заметил Валерий Калинкович.

Отвечая на вопросы, которые так или иначе затрагивали приговоры, обсуждаемые в интернете, он заверил, что «никакого программирования судей на вынесение конкретных решений по конкретным делам нет и быть не может».

— Я бы не рекомендовал сопоставлять результаты рассмотрения разных дел по общей линейке справедливости. Для криминальных и административных правонарушений закон устанавливает определенные санкции. Ими в первую очередь и руководствуются судьи, назначая наказание. Влиять на волеизъявление судьи не только неверно по сути, но и противозаконно.

Следом первый зампредседателя Верховного суда обратил внимание, что статьи о громких делам нередко или граничат с вмешательством в деятельность суда, или являются им по сути.

— Интересное дело происходит. Читаешь целый ряд изданий, все за независимость судей, никто не против. Но как только принимается судебное решение по конкретному делу, мне говорят: «Как бы вы повлияли на наших судей, чтобы они выносили не те решения, а эти?». Где логика? А логика только одна. Судья при вынесении решения независим. Он принимает его, учитывая обстоятельства конкретного дела, в границах, обозначенных законом. Если кто-то из сторон не согласен, есть целая палитра инструментов обжалования.

Калинкович обратил внимание, что общественный резонанс далеко не всегда идет на пользу условиям судебного процесса. Он привел пример со свидетелями: как не допустить, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными, если из зала судебного заседания ведется прямая интернет-трансляция?

— Общественное мнение не мы формируем, и даже не прокуратура со Следственным комитетом. Его формируют журналисты. Если бы представители СМИ представили себя на месте человека, который впервые в жизни идет в суд защищать свои права, то, может быть, тон многих комментариев и статей стал бы более взвешенным. Ведь в каждом споре две стороны. Вот вы одну поддержали, другой что делать? Судиться с вами? А если она права?

Необходим баланс между распространением информации и попытками повлиять на результат рассмотрения дела, считает первый зампредседателя Верховного суда.

— Иногда тоже интересно бывает. В газете статья про конкретное дело. Открываешь почту — в Верховный суд поступила жалоба по этому делу. Начинаешь сличать тексты — несколько похожи. Мы эти факторы в своей работе учитываем, но постоянно ориентируем судей, что прежде всего законность, справедливость и обоснованность дела на основании внутреннего судейского убеждения, которым никто не в праве манипулировать, — резюмировал Калинкович.