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Первый замглавы Верховного суда высказался о громких приговорах и справедливости
15.02.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by
На пресс-конференции 15 февраля, отвечая на вопросы о приговорах по громким делам, первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович заявил, что понятие справедливости у каждого свое, а судей невозможно запрограммировать на вынесение конкретных решений по конкретным делам.
Напомним, за последний год несколько приговоров стали предметом обсуждения и в СМИ, и в соцсетях:
— Понятие справедливости у каждого свое. У доктора юридических наук оно одно, у молодого человека, который решил на машине по памяти народной покататься, — другое, — заметил Валерий Калинкович.
Отвечая на вопросы, которые так или иначе затрагивали приговоры, обсуждаемые в интернете, он заверил, что «никакого программирования судей на вынесение конкретных решений по конкретным делам нет и быть не может».
— Я бы не рекомендовал сопоставлять результаты рассмотрения разных дел по общей линейке справедливости. Для криминальных и административных правонарушений закон устанавливает определенные санкции. Ими в первую очередь и руководствуются судьи, назначая наказание. Влиять на волеизъявление судьи не только неверно по сути, но и противозаконно.
Следом первый зампредседателя Верховного суда обратил внимание, что статьи о громких делам нередко или граничат с вмешательством в деятельность суда, или являются им по сути.
— Интересное дело происходит. Читаешь целый ряд изданий, все за независимость судей, никто не против. Но как только принимается судебное решение по конкретному делу, мне говорят: «Как бы вы повлияли на наших судей, чтобы они выносили не те решения, а эти?». Где логика? А логика только одна. Судья при вынесении решения независим. Он принимает его, учитывая обстоятельства конкретного дела, в границах, обозначенных законом. Если кто-то из сторон не согласен, есть целая палитра инструментов обжалования.
Калинкович обратил внимание, что общественный резонанс далеко не всегда идет на пользу условиям судебного процесса. Он привел пример со свидетелями: как не допустить, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными, если из зала судебного заседания ведется прямая интернет-трансляция?
— Общественное мнение не мы формируем, и даже не прокуратура со Следственным комитетом. Его формируют журналисты. Если бы представители СМИ представили себя на месте человека, который впервые в жизни идет в суд защищать свои права, то, может быть, тон многих комментариев и статей стал бы более взвешенным. Ведь в каждом споре две стороны. Вот вы одну поддержали, другой что делать? Судиться с вами? А если она права?
Необходим баланс между распространением информации и попытками повлиять на результат рассмотрения дела, считает первый зампредседателя Верховного суда.
— Иногда тоже интересно бывает. В газете статья про конкретное дело. Открываешь почту — в Верховный суд поступила жалоба по этому делу. Начинаешь сличать тексты — несколько похожи. Мы эти факторы в своей работе учитываем, но постоянно ориентируем судей, что прежде всего законность, справедливость и обоснованность дела на основании внутреннего судейского убеждения, которым никто не в праве манипулировать, — резюмировал Калинкович.
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На пресс-конференции 15 февраля, отвечая на вопросы о приговорах по громким делам, первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович заявил, что понятие...
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