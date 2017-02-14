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Жителю Витебска, застрелившему из охотничьего ружья сожителя дочери, предъявлено обвинение
15.02.2017 13:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 15 февраля. Сенненским районным отделом Следственного комитета расследуется дело по ч. 1 ст. 139 УК об убийстве жителя Витебска из охотничьего ружья.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, по данным следствия, 10 февраля житель Витебска приехал с семьей к родителям супруги в деревню Константово Сенненского района. 11 февраля около 13.40 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры застрелил из своего незарегистрированного охотничьего ружья сожителя дочери.
Следователи предъявили обвинение в убийстве 63-летнему мужчине. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории следователи незамедлительно провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли патроны, гильзу, спрятанное ружье и др., назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 15 февраля. Сенненским районным отделом Следственного комитета расследуется дело по ч. 1 ст. 139 УК об убийстве жителя Витебска из охотничьего ружья. Как...
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