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Верховный суд об отмене смертной казни: Это не правовой вопрос

15.02.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2016 году к смертной казни в Беларуси приговорили четырех человек. Комментируя исключительную меру наказания, первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович отметил, что суды широко применяют и ее альтернативу.

— Сегодня смертная казнь — исключительная мера наказания, и именно так она применяется судами. Не больше, не меньше. Достаточно широко применяется и альтернатива смертной казни — пожизненное заключение (в 2016 году к нему приговорили семерых человек. — Прим. TUT.BY).

На вопрос, почему на последних международных конференциях по вопросу смертной казни не было представителей судебной системы Беларуси, Калинкович сказал, что не считает этот вопрос правовым.

— Прежде всего, он носит социально-политический характер и должен решаться соответствующими структурами. Верховный суд не имеет права на изменение, отмену каких-либо законодательных актов. Мы применяем тот закон, который сегодня существует. Что касается конкретного количества смертных приговоров, приговоров к максимальным срокам лишения свободы, это обусловлено конкретными обстоятельствами правонарушения, данными о людях, которые их совершили. И это, опять-таки, убеждение состава суда в том, что другой меры наказания, кроме исключительной, применить нельзя.

 
 
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В 2016 году к смертной казни в Беларуси приговорили четырех человек. Комментируя исключительную меру наказания на пресс-конференции 15 февраля, первый...

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