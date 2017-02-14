Жестокие убийства, произошедшие в Могилевской области в 2009 году, поразили своим цинизмом даже опытных оперативников. Четыре человека лишились жизней всего лишь из-за того, что остановились переночевать в своих автомобилях на трехсотом километре автодороги Витебск-Гомель. Двоим пострадавшим удалось скрыться от преступников и ехать более 30 км со смертельными ранениями.



Фото: ulnovosti.ru

Леонид Пархимович в то время являлся старшим оперуполномоченным по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Беларуси. Он работал в составе оперативной группы, занимавшейся раскрытием этих преступлений.

29 июля 2009 года в 5.00 утра в дежурную часть УВД Могилевского облисполкома поступило сообщение о том, что с одной из автозаправок вблизи областного центра госпитализированы граждане России.

— Звонили медики из областной больницы, — вспоминает те события Леонид Михайлович. — К ним в отделение реанимации поступили супруги с тяжелыми огнестрельными ранениями. У мужчины 1951 года рождения были повреждены оба легких, практически полностью отсутствовала нижняя челюсть. Через некоторое время, когда оба пострадавших окончательно пришли в себя и их жизням ничего не угрожало, оперативники рассказали им, что произошло в ту страшную ночь.

30 км ехал с неработающими легкими и почти без половины лица

Супруги Константиновы (фамилии изменены) 24 июля 2009 года на своем автомобиле Chevrolet возвращались с Украины, где провели летний отпуск, домой в Санкт-Петербург. Ночная усталость настигла их на трехсотом километре автодороги Витебск-Гомель на территории Беларуси. Константиновы обосновались на ночлег в специальном придорожном кармане в 120-и метрах от поворота на деревню Обидовичи Быховского района.

Через два часа мужчину потревожил направленный свет фонаря. Тут же без предупреждения в ночной тишине раздались выстрелы. Окна машины осыпались мелкими осколками в салон, резкая боль в груди пронзила мужчину насквозь. Не осознав спросонья, что произошло, водитель инстинктивно завел двигатель и ударил по газам. Джип рванул в сторону Могилева.

Только на заправке выяснится, что пострадавший более 30 км ехал за рулем с неработающими легкими и огромной кровопотерей из-за обширной раны на лице. А его супруга на заднем сиденье была ранена в живот и ногу.

Было возбуждено уголовное дело. На месте преступления оперативно-следственная группа обнаружила осколки стекла и 5 стреляных гильз огнестрельного оружия неустановленного образца калибра 9 мм. В салоне автомобиля были найдены 4 пули, еще по одной — из тел пострадавших извлекли хирурги. Плюс следы обуви с места ночной стрельбы.

Это были все улики, имеющиеся у сыщиков на тот момент. После преступления сотрудниками правоохранительных органов были опрошены все жители ближайших деревень.

— В надежде установить свидетелей происшествия разыскивались люди, кто постоянно курсировал в то время в месте происшествия по рабочим или личным нуждам, — рассказал бывший оперативник. — О произошедшем были оповещены лесники.

Дубль два, но уже с трупами

Через месяц стало известно еще об одном преступлении. Утром 10 сентября 2009 года в милицию обратился лесник Приборского лесничества. Он рассказал, что недалеко от все той же деревни Обидовичи Быховского района в лесу он обнаружил кострище, а рядом свежую насыпь.

В 800-х метрах от трассы Санкт-Петербург — Одесса под свежей насыпью были найдены два захоронения. На глубине 70 см лежали 2 мужских трупа с многочисленными огнестрельными ранами. В этот же день прокуратура Быховского района возбудила уголовное дело по факту убийства.

Убитыми оказались граждане Молдовы, отец и сын. 4 сентября 2009 года на своем автомобиле Alfa Romeo они выехали из города Кеушень Республики Молдова в Россию на заработки. Было установлено, что 5 сентября примерно в 23.00 они пересекли пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области.

Они остановились на ночлег. Преступники, подкравшись ночью, открыли беспорядочный огонь по спящим людям. Дождавшись подходящего момента, злоумышленники оттащили трупы в лес, раздели убитых и сожгли на костре их личные вещи. Рядом вырыли импровизированную могилу и прикопали трупы. Позже выяснилось, что у одного из убитых осталась беременная жена. Мужчины ехали заработать денег для молодой семьи.

Через два дня в шести километрах при подобных обстоятельствах было обнаружено еще одно захоронение. Убитым оказался житель города Петродворец Ленинградской области. Россиянин ехал в Гомель на санаторное лечение на своем Mitsubishi.

— Когда гнали к себе похищенный внедорожник, в Чечерском районе преступники заметили патрульную машину ГАИ. В приступе паники они решили избавиться от опасной улики, облили бензином и подожгли, — сказал Леонид Пархимович.

Преступники оказались детскими тренерами

Раскрыть серию нашумевших преступлений помогли современные электронные технологии. Подозреваемыми оказались трое жителей Гомельского района.

Александр Козырев родился в 1964 году. Ранее судим не был. Работал тренером-инструктором в детской спортивной секции восточных единоборств. Как выяснилось, он был главарем банды и идейным вдохновителем. Двое других преступников работали там же, учили детей рукопашному бою. Оба не судимы. Игорь Мялик 1969 года рождения и Александр Сычев 1972 года рождения.

За всеми троими было установлено наблюдение, прослушивались телефонные переговоры. Очень важно было задержать преступников тихо и безопасно для окружающих.

Последние минуты свободы — на кукурузном поле

Задержание банды происходило прямо на дороге. В это время убийцы возвращались с очередного преступления на своем автомобиле Volkswagen. Главарь приказал Сычеву ехать в сторону Гомеля, а сам со вторым подельником пошел пешком через кукурузное поле. Тогда они еще не знали, что трасса уже оцеплена, выставлен милицейский кордон.

На требование правоохранителей Сычев не отреагировал, не остановил автомобиль. За ним пустилась погоня. Однако оторваться у него не получилось. Преступник не справился с управлением, вылетел в кювет и был задержан.

В это время, почувствовав погоню, Козырев и Мялик на бегу избавлялись от улик — выбрасывали в молодую кукурузу оружие и награбленные вещи убитых. Однако сопротивляться готовым открыть огонь на поражение сотрудникам «Алмаза» бандиты не решились и были задержаны.

Внушительный боевой арсенал

Милиционеры прочесали поле и нашли орудия преступления. Первое — это пистолет, внешне неотличимый от милицейского пистолета Макарова. Кустарно переделанная «пневматика» под стрельбу боевыми патронами 9-го калибра была снабжена самодельным глушителем. Реликтовый Борхард Люггер, он же Парабеллум образца 1908 года тоже был модифицирован под стрельбу 9-миллиметровыми патронами. Дополнял арсенал банды обрез ружья ИЖ-18.

Среди найденного также оказались маски, перчатки, камуфляжные костюмы спортсменов-убийц. Главными же свидетельствами их преступлений стали похищенные иномарки с пулевыми отверстиями, которые стояли во дворах Козырева и Сычева. В доме главаря банды в сейфе были обнаружены документы на транспорт и большое количество боеприпасов.

Проблем с доказательной базой не возникло.

Белорусов не трогали

После неудавшегося убийства супружеской пары из Санкт-Петербурга бандиты решили, что в следующий раз будут действовать наверняка. Случай им представился 21 августа 2009 года. Преступники на своем Фольксвагене курсировали по трассе и выискивали подходящие машины. Одна им приглянулась, заметив белорусские номера, бандиты уехали.

— Они решили своих не трогать, — пояснил Леонид Пархимович, — и дело тут не в патриотизме. Они специально выбирали иностранцев, чтобы труднее было установить личности убитых.

Поездив еще некоторое время, злодеи решили заночевать и свернули на грунтовую дорогу на трассе Гомель-Могилев. Там они случайно обнаружили Volkswagen с российскими номерами. Владелец давно уже спал на заднем сидении.

Надев маски, спортсмены-бандиты подкрались к автомашине. Козырев несколько раз выстрелил из своего пистолета с глушителем в спящего человека. Пистолет заклинило. Главарь скомандовал Сычеву, чтобы тот стрелял, но раритет дал осечку. Аналогичная команда поступила и Мялику. Обрез выстрелил несколько раз. Когда пострадавшего вытаскивали из машины, он еще подавал признаки жизни. Но Козырев выстрелил в упор.

Убитым оказался житель города Кенишма Республики Карелия. Россиянин 1978 года рождения ехал в Беларусь в стоматологическую клинику для лечения и протезирования зубов, но у врача он так и не появился.

После этого банда отогнала автомобиль к Днепру. Преступники вымыли салон, убрали осколки стекла, нашли пули, застрявшие в салоне. Среди ценных вещей в машине оказались 50 тысяч российских рублей.

— Не гнушались они ничем, — продолжает Леонид Михайлович, — забирали все, что находили. Что нельзя было продать, бандиты дарили это своим родственникам, детям. Даже жвачка, пиво и другие продукты убитых оказывались в их домах.

Им было все равно — окажутся ли в машине женщины или дети

Леонид Пархимович до сих пор помнит, как выводили бандитов на чистую воду:

— Внешне все трое — законопослушные граждане. Но таких твердолобых как Козырев я не встречал. Он всячески старался уходить от ответа, любил порассуждать на философские темы. А так у всех семьи, дети. Казалось бы нормальные, образованные люди, и дома у них приличные.

Для родственников у преступников были заготовлены байки о том, что они подрабатывают сопровождением транзитных грузов. Именно поэтому все убийства происходили в выходные дни в нерабочее время.

Что поразило оперативника больше всего, так это отношение Сычева и Мялика к своему главарю. Даже на допросе, они интересовались показаниями своего кумира, своего «сенсея» Козырева, были преданы ему до последнего. Говоря о причинах преступлений, бандиты жаловались, что тренерской работой много не зарабатывали. Вот и решили они добыть «легкие» деньги.

— Собираясь на каждое преступление, спортсмены долго все обговаривали, — рассказал бывший оперативник. — Все трое были хладнокровными убийцами. Им было все равно, окажутся ли в машине женщины или дети. У них была установка убивать всех. Живые свидетели им не были нужны.

У бандитов все было продумано. Когда шайка забирала машину убитого, первой по трассе они пускали свою машину. Если впереди едущие бандиты замечали сотрудников ГАИ, то преступники специально превышали скорость, и их останавливали милиционеры. Приходилось платить штраф, зато похищенная машина проезжала мимо поста свободно.

«Сенсей» повесился, Мялика расстреляли

Судил банду спортсменов Могилевский областной суд. Правда, приговор получили только двое из обвиняемых. «Сенсей» Козырев повесился в камере СИЗО. В отношении него уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Игорь Мялик приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу 14 сентября 2010 года. Сычев — к пожизненному заключению.

Приговор в отношении Игоря Мялика был приведен в исполнение предположительно в 2012 году ( точная дата неизвестна ). Дело в том, что практика приведения смертных приговоров в исполнение в Беларуси такова, что родственникам не сообщают ни дату расстрела, ни место захоронения, а в свидетельстве о смерти в графе «причина смерти» ставят прочерк