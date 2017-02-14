Необходимый объем знаний для поступления в вуз ученик должен получать в школе, а не у репетитора, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на коллегии Министерства образования, посвященной итогам работы министерства за 2016 год и основным задачам на 2017-й.



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По словам Василия Жарко, тесты на ЦТ должны соответствовать школьной программе. «Именно в школе ученик должен получить тот объем знаний, который необходим для тестирования, а не ходить за дополнительными знаниями к репетиторам. Учитель должен дать знания ученику, а не отправлять к репетитору», — уверен заместитель премьер-министра.

Репетиторство распространено не только при поступлении в вуз, но и в процессе учебы. Часто родители жалуются, что учитель не полностью раскрывает свой предмет, а для углубленного познания отправляет к репетитору к своему коллеге в другой класс. Это явление должно жестко пресекаться, уверен Василий Жарко. Учебную программу необходимо построить так, чтобы все можно было освоить в ходе учебного года. Министерству образования необходимо повернуться лицом к этой проблеме.

В этом году нужно выработать предложения по совершенствованию правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Тестирование является достаточно справедливым способом отбора, поскольку все абитуриенты находятся в равных условиях. Но тест не универсален, он не дает возможности оценить логику решения задачи или правильность устной речи абитуриента, его эрудицию и кругозор, гражданскую позицию. Правительством поручено создать межведомственную рабочую группу по этому вопросу и выработать оптимальные предложения. «Возможно, по некоторым предметам мы вернемся к устным экзаменам», — сказал Василий Жарко.