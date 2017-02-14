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Первый республиканский карьерный форум: как студентам найти работу
15.02.2017 15:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Первый открытый республиканский карьерный форум прошел под эгидой Белгосуниверситета в среду в столичной гостинице "Пекин", передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Форум — естественное продолжение традиционных для БГУ "ярмарок карьеры", где учащиеся могут поближе познакомиться с будущими работодателями. В этом году подобное мероприятие решили провести для всей страны — студентов пригласили из всех областей, а программу дополнили мастер-классами, экспресс-собеседованиями и выступлениями экспертов.
Корреспонденты Sputnik посетили республиканский карьерный форум и узнали, как современные студенты ищут себе работу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый карьерный форум вызвал большой интерес у студентов
"Работать нужно со студенческих лет"
"Сегодня около 35 компаний участвуют в форуме. Большой интерес и у студентов. Мы даже прекратили регистрацию, потому что просто не вместили бы всех", — поделился с журналистами ректор БГУ Сергей Абламейко.
Как уточнил ректор, участвуют в форуме и студенты из других стран — например, Армении и Чехии.
"Здесь не только компании представляют себя, но и проходят тренинги, лаборатории и тому подобное. Молодые люди могут поучиться как проходить собеседование, как составить резюме. Это очень полезно и для вуза, и для студентов, и для самих компаний", — отметил Абламейко.
Академик также выразил уверенность в том, что студенты должны пробовать себя на рынке труда еще во время учебы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ректор БГУ Сергей Абламейко уверен, что студенты должны пробовать себя на рынке труда еще во время учебы
"Конечно, есть практика, но студенты и без того должны себя пробовать в разных областях — чтобы потом уже знали, что им интересно", — пояснил ректор Белгосуниверситета.
Студентам — возможность, работодателям — горящие глаза
Пятикурсник Дмитрий приехал на форум из Бреста — такую возможность ему предложили в родном университете. Будущая профессия молодого человека — инженер-строитель, но даже в отсутствии подобных предложений на форуме Дмитрий не отчаивается.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пятикурсник Дмитрий приехал на форум из Бреста
"Есть много смежных предложений — ну, например, в сфере производства и установки окон. Тоже интересно про это узнать. Еще интересная программа — быстрые собеседования, мастер-классы. То есть можно научиться искать работу и правильно себя вести. Очень жду и лекцию представителя института "Сколково", — рассказал студент.
Большинство предложений на форуме связаны с высокими технологиями — и очереди у стендов IT-компаний были огромными. Впрочем, достаточно интереса вызвала и стойка с предложением одного из банков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Все желающие могла заполнить анкеты соискателей - чьи кандидатуры покажутся самыми интересными, работодатели пригласят на собеседование
"Мы предлагаем желающим заполнить анкету — с их данными, информацией и тем, хотят ли они на практику или на постоянную работу. Потом обязательно всем позвоним, обсудим перспективы, с самими интересными ребятами встретимся и будем работать дальше", — заверила представитель банка Ксения.
Как уточнила собеседница Sputnik, ее организация заинтересована в появлении энергичных и мотивированных молодых людей — "с горящими глазами". При необходимости компания готова провести обучение будущих сотрудников.
Советы эксперта: какая профессия будет востребована через 10 лет?
Сотрудник российского инновационного центра "Сколково" и один из создателей "Атласа новых профессий" Дмитрий Судаков также уверен: лучше, чтобы студенты шли работать как можно раньше.
"Когда я учился, такое скорее порицали. И сейчас так часто бывает. Но это неправильно: пусть человек лучше погружается в профессию со студенческих лет. Иначе в итоге мы будем иметь ужасающий результат: в России 60% выпускников работают не по специальностям, а ведь на их подготовку были затрачены во многом и бюджетные деньги", — рассказал Судаков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Представитель "Сколоково" Дмитрий Судаков уверен: самыми перспективными профессиями в ближайшие годы будут все, связанные с IT
Эксперт сказал, что сложно рассуждать о том, какие профессии скоро перестанут быть востребованы, и привел этому пример из собственной жизни.
"Я когда-то очень хотел поступать на переводчика, но родители убедили идти в экономисты — мол, более перспективно. Сейчас я смотрю на знакомых, которые все же получили лингвистическое или филологическое образование — они очень нужны со своими знаниями во многих сферах IT. Так что и переводчик или филолог, немного добавив знаний в высоких технологиях, могут быть полезны здесь", — заверил Судаков.
Представитель "Сколоково" уверен: самыми перспективными профессиями в ближайшие годы будут все, связанные с IT.
"Но это и высокотехнологическая медицина, биотехнологии — все, что угодно. Очень важно знать и понимать работу компьютеров — навык пользования МС Words в резюме как конкурентное преимущество больше не работает. Из любой профессией можно добавить знания в другую — специалисты с подобными специализациями будут востребованы. Поэтому наиболее оптимальным кажется получить степень бакалавра в одном вузе, а магистра — в другом. Лишним не будет", — заключил собеседник агентства.
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Сотни студентов пришли в среду знакомиться с работодателями и экспертами, а также постигать устройство современного рынка труда.
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