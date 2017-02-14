МИНСК, 15 фев — Sputnik. Первый открытый республиканский карьерный форум прошел под эгидой Белгосуниверситета в среду в столичной гостинице "Пекин", передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко БГУ оказался на 4-м месте в рейтинге среди университетов СНГ

Форум — естественное продолжение традиционных для БГУ "ярмарок карьеры", где учащиеся могут поближе познакомиться с будущими работодателями. В этом году подобное мероприятие решили провести для всей страны — студентов пригласили из всех областей, а программу дополнили мастер-классами, экспресс-собеседованиями и выступлениями экспертов.

Корреспонденты Sputnik посетили республиканский карьерный форум и узнали, как современные студенты ищут себе работу.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый карьерный форум вызвал большой интерес у студентов

"Работать нужно со студенческих лет"

"Сегодня около 35 компаний участвуют в форуме. Большой интерес и у студентов. Мы даже прекратили регистрацию, потому что просто не вместили бы всех", — поделился с журналистами ректор БГУ Сергей Абламейко.

Как уточнил ректор, участвуют в форуме и студенты из других стран — например, Армении и Чехии.

"Здесь не только компании представляют себя, но и проходят тренинги, лаборатории и тому подобное. Молодые люди могут поучиться как проходить собеседование, как составить резюме. Это очень полезно и для вуза, и для студентов, и для самих компаний", — отметил Абламейко.

Академик также выразил уверенность в том, что студенты должны пробовать себя на рынке труда еще во время учебы.



© Sputnik / Виктор Толочко Ректор БГУ Сергей Абламейко уверен, что студенты должны пробовать себя на рынке труда еще во время учебы

"Конечно, есть практика, но студенты и без того должны себя пробовать в разных областях — чтобы потом уже знали, что им интересно", — пояснил ректор Белгосуниверситета.

Студентам — возможность, работодателям — горящие глаза

Пятикурсник Дмитрий приехал на форум из Бреста — такую возможность ему предложили в родном университете. Будущая профессия молодого человека — инженер-строитель, но даже в отсутствии подобных предложений на форуме Дмитрий не отчаивается.



© Sputnik / Виктор Толочко Пятикурсник Дмитрий приехал на форум из Бреста

"Есть много смежных предложений — ну, например, в сфере производства и установки окон. Тоже интересно про это узнать. Еще интересная программа — быстрые собеседования, мастер-классы. То есть можно научиться искать работу и правильно себя вести. Очень жду и лекцию представителя института "Сколково", — рассказал студент.

Большинство предложений на форуме связаны с высокими технологиями — и очереди у стендов IT-компаний были огромными. Впрочем, достаточно интереса вызвала и стойка с предложением одного из банков.



© Sputnik / Виктор Толочко Все желающие могла заполнить анкеты соискателей - чьи кандидатуры покажутся самыми интересными, работодатели пригласят на собеседование

"Мы предлагаем желающим заполнить анкету — с их данными, информацией и тем, хотят ли они на практику или на постоянную работу. Потом обязательно всем позвоним, обсудим перспективы, с самими интересными ребятами встретимся и будем работать дальше", — заверила представитель банка Ксения.

Как уточнила собеседница Sputnik, ее организация заинтересована в появлении энергичных и мотивированных молодых людей — "с горящими глазами". При необходимости компания готова провести обучение будущих сотрудников.

Советы эксперта: какая профессия будет востребована через 10 лет?

Сотрудник российского инновационного центра "Сколково" и один из создателей "Атласа новых профессий" Дмитрий Судаков также уверен: лучше, чтобы студенты шли работать как можно раньше.

"Когда я учился, такое скорее порицали. И сейчас так часто бывает. Но это неправильно: пусть человек лучше погружается в профессию со студенческих лет. Иначе в итоге мы будем иметь ужасающий результат: в России 60% выпускников работают не по специальностям, а ведь на их подготовку были затрачены во многом и бюджетные деньги", — рассказал Судаков.



© Sputnik / Виктор Толочко Представитель "Сколоково" Дмитрий Судаков уверен: самыми перспективными профессиями в ближайшие годы будут все, связанные с IT

Эксперт сказал, что сложно рассуждать о том, какие профессии скоро перестанут быть востребованы, и привел этому пример из собственной жизни.

"Я когда-то очень хотел поступать на переводчика, но родители убедили идти в экономисты — мол, более перспективно. Сейчас я смотрю на знакомых, которые все же получили лингвистическое или филологическое образование — они очень нужны со своими знаниями во многих сферах IT. Так что и переводчик или филолог, немного добавив знаний в высоких технологиях, могут быть полезны здесь", — заверил Судаков.

Представитель "Сколоково" уверен: самыми перспективными профессиями в ближайшие годы будут все, связанные с IT.

"Но это и высокотехнологическая медицина, биотехнологии — все, что угодно. Очень важно знать и понимать работу компьютеров — навык пользования МС Words в резюме как конкурентное преимущество больше не работает. Из любой профессией можно добавить знания в другую — специалисты с подобными специализациями будут востребованы. Поэтому наиболее оптимальным кажется получить степень бакалавра в одном вузе, а магистра — в другом. Лишним не будет", — заключил собеседник агентства.