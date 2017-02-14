После того как вступили в силу и были опубликованы правила содержания задержанных в ИВС , в редакцию обратился один из задержанных, который в прошлом году три раза сидел в ИВС в Дзержинске. По его словам, условия не совсем такие, как написано в постановлении: кормят один раз в день, прогулок нет. Начальник ИВС Дзержинского района удивлен такому заявлению и утверждает, что заключенных содержат по всем правилам.



Тюрьма в Варшаве. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Согласно постановлению, подъем в камерах в 6 утра, а отбой — 10 вечера. Задержанным полагается трехразовое горячее питание и ежедневная двухчасовая прогулка. Два раза в день проводится осмотр и обыск.

В прошлом году Александр (имя изменено по просьбе героя — прим. TUT.BY) попадал в ИВС три раза на несколько дней. Прочитав статью, он удивился некоторым несоответствиям.

— Обычно меня будили сокамерники в районе 9 утра — перед личным осмотром. Нас выводили в коридор и обыскивали, тщательно досматривали камеру. Потом камера запиралась, и следующее общение с сотрудниками ИВС у нас было около 3−4 часа дня, когда приносили обед. Прочитал, что положено трехразовое питание, но нас кормили один раз — холодное первое и второе. Потом до девяти вечера — до следующей проверки и отбоя — мы снова сидели в камере. Никаких развлечений, но это и понятно — все-таки тюрьма. Прогулок не было вообще, хотя погода была хорошая.

Александр говорит, что несмотря на зиму на дворе почти все время форточка была открыта. Иногда сами задержанные ее закрывали подручными средствами (форточка размещена высоко). Но на холод Александр не жалуется, говорит, что было терпимо, а все задержанные были в куртках.

Александр содержался в двухместной камере, но с тремя сокамерниками. Спали, по его словам, по очереди по несколько часов. С собой у него была книга, рулон туалетной бумаги и нарезанная колбаса. Именно благодаря ей Александр не чувствовал голод в течение дня. В камере он делился колбасой, а с ним — печеньем. Остальное, что он приготовил с собой для этапирования в колонию, хранилось под описью.

В камере есть умывальник и туалет, перечисляет Александр. Все на виду, и в углу висит видеокамера. Постоянно горит свет.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: abc.net.au

Начальник ИВС Дзержинска Руслан Богнат удивился словам Александра.

— У нас трехразовое питание и прогулки каждый день, у нас ведь два прогулочных дворика. Питание доставляется из кафе в Дзержинске. Вместимость ИВС 32 человека, все камеры однотипные, но они редко когда заполнены под завязку. Стабильно содержится 20−22 человека, и для всех есть спальные места. Два раза в неделю у нас этап в колонию в Жодино, и в любом случае камеры разгружаются.

Кроме того, начальник заметил, что при поступлении задержанные видят стенд, на котором разъяснены все их права. Задержанных проверяют по два раза в день, и в это время можно подать жалобу начальству. Но самому начальнику нареканий не поступало.

— Если бы высказали претензию, мы бы разбирались, но раз никто не высказывает, значит, всех все устраивает. А говорить можно все что угодно.