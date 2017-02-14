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Жарко: школьник должен получать знания в школе, а не у репетитора
15.02.2017 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Необходимый объем знаний для поступления в высшее учебное заведение ученик должен получать в школе, а не у репетитора, заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в среду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заместитель премьер-министра высказался о подготовке школьников к получению высшего образования в рамках итоговой коллегии Минобразования.
"Именно в школе ученик должен получить тот объем знаний, который необходим для тестирования, а не ходить за дополнительными знаниями к репетиторам. Учитель должен дать знания ученику, а не отправлять к репетитору", — заявил Жарко.
Как рассказал вице-премьер, родители часто жалуются, что учитель не полностью раскрывает свой предмет, а для углубленного познания отправляет к репетитору к своему коллеге в другой класс. Подобное, заявил Жарко, необходимо "жестко пресекать".
Выработают в этом году и предложения по совершенствованию правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Жарко полагает, что тестирование является достаточно справедливым способом отбора, поскольку все абитуриенты находятся в равных условиях, однако тест не универсален — "он не дает возможности оценить логику решения задачи или правильность устной речи абитуриента, его эрудицию и кругозор, гражданскую позицию"
"Возможно, по некоторым предметам мы вернемся к устным экзаменам", — сказал Жарко, его слова передала
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Задания Централизованного тестирования, заявил вице-премьер, должны соответствовать школьной программе.
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