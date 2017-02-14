МИНСК, 15 фев — Sputnik. Необходимый объем знаний для поступления в высшее учебное заведение ученик должен получать в школе, а не у репетитора, заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко в среду.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко: к новому учебному году программа в школах будет переработана

Заместитель премьер-министра высказался о подготовке школьников к получению высшего образования в рамках итоговой коллегии Минобразования.

"Именно в школе ученик должен получить тот объем знаний, который необходим для тестирования, а не ходить за дополнительными знаниями к репетиторам. Учитель должен дать знания ученику, а не отправлять к репетитору", — заявил Жарко.

Как рассказал вице-премьер, родители часто жалуются, что учитель не полностью раскрывает свой предмет, а для углубленного познания отправляет к репетитору к своему коллеге в другой класс. Подобное, заявил Жарко, необходимо "жестко пресекать".

Выработают в этом году и предложения по совершенствованию правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Жарко полагает, что тестирование является достаточно справедливым способом отбора, поскольку все абитуриенты находятся в равных условиях, однако тест не универсален — "он не дает возможности оценить логику решения задачи или правильность устной речи абитуриента, его эрудицию и кругозор, гражданскую позицию"

"Возможно, по некоторым предметам мы вернемся к устным экзаменам", — сказал Жарко, его слова передала БелТА .