МИНСК, 15 — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Василий Жарко потребовал сделать качественные учебники, которые не придется ежегодно перерабатывать, об этом он заявил в хоте итоговой коллегии Минобразования в среду.

Президент и правительство поставили не так давно задачу по совершенствованию учебного процесса в школах и переработки учебных программ, а также учебников.

"Просчетов и ошибок при разработке учебных программ нельзя допустить. Программы должны быть качественными, последовательными и взаимосвязанными между предметами. Мною поручено министру образования создать рабочую группу по этому вопросу, привлечь не только ученых, но и педагогов, которые каждый день работают по этим программам", — приводит БелТА слова Жарко.

По поручению главы государства, полностью обновить учебники необходимо до 2020 года. По словам Жарко, они будут более доступными, информативными и неперегруженными. Недопустима и перегрузка детей.

"Грош цена всем нашим образовательным программам, если каждый год состояние здоровья детей ухудшается. Поэтому разработка нового поколения программ и учебников должна исключить перегрузку детей", — уверен вице-премьер.

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко ранее заявлял, что в стране будут полностью переработаны учебные программы и пособия для школьников к началу нового учебного года, для чего была создана специальная рабочая группа.