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Депутаты получили более 200 обращений "за" белорусскоязычные этикетки

15.02.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. В белорусский парламент за январь поступило более 200 обращений граждан, которые просят внести в проект закона о защите прав потребителей об обязательном размещении на этикетках товаров информации на русском и белорусском языках, сообщил журналистам глава парламентской комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец.

Депутаты получили более 200 обращений "за" белорусскоязычные этикетки
© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, проект закона в парламент еще не поступал, однако в Палате представителей считают необходимым выслушать все заинтересованные стороны.

"У нас есть люди, которые инициируют этот вопрос. В январе более 200 обращений в электронном виде к нам поступило. Но даже здесь есть интересные нюансы: люди подали обращение за белорусский язык на этикетках, но подписались на русском языке", — сказал Дорогокупец.

Он заметил, что пускай за белорусский язык на этикетках выступает и относительно небольшая часть общества, в парламенте обязаны учесть и их мнение и провести детальное обсуждение этого вопроса.

В то же время Дорогокупец добавил, что в Беларуси оба государственных языка имеют равные права, и никто не может заставить гражданина выбирать только один из них для общения.

Парламентарий напомнил, к чему привели такие требования в Украине и подчеркнул, что в Беларуси не следует идти этим путем.

Дорогокупец также сообщил, что пока проект закона в парламент не внесен. Он добавил, что на сегодняшнее обсуждение приглашены не только представители бизнеса и регулирующего органа, но и министерства образования. Это необходимо, чтобы понять, достаточное ли время в школе уделяется изучению белорусского языка.

В это же время начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Ирина Барышникова сообщила, что данный вопрос рассматривался на заседании консультативного совета в министерстве, причем заседания проходили дважды. По итогам было принято решение о том, что предоставление потребителям информации о товаре на русском и белорусском языках нецелесообразно. По ее словам, бизнес заявил, что сегодня это несвоевременно. При переводе на белорусский язык ингредиентов продукции не все слова будут понятны людям. Кроме того, это приведет к удорожанию продукции.

Она сообщила, что проект закона внесен в правительство без изменений в части, касающейся использования белорусского языка на этикетках.

Выступая на заседании круглого стола, Барышникова заметила, что этот вопрос касается не только этикеток — речь идет и о том, чтобы договоры на оказание услуг, в том числе банковские документы, вывески, документация в системе делопроизводства и так далее составлялись на русском и белорусском языке.

"Возможно, постепенно мы к этому придем, но для этого надо как следует окунуться в эту ситуацию", — сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас проект закона о защите прав потребителей внесен в Совмин, МАРТ против обязательного применения Белорусского языка на этикетках с учетом мнения бизнеса.

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