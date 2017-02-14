Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры со странами ЕС о сокращении цены на шенгенские визы.

Как рассказал Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, визовые вопросы зависят от соглашения о реадмиссии. Документы тесно связаны и предполагается к подписанию в одном пакете, который сейчас рассматривается.

При этом соглашение о реадмиссии связано с темой нелегальных мигрантов, так как данные вопросы довольно болезненны для ЕС на сегодня. Глава пресс-службы отметил, что подписание соглашений - довольно четкая перспектива и стороны работают в данном направлении.

Также глава пресс-службы рассказал, что белорусская сторона ведет переговоры по облегчению визгов режима с рядом мировым государств. По информации представителя МИД, переговоры идут с Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Республикой Кореей, Уругваем, Перу, Гондурасом, Македонией, Оманом.

Мирончик отметил, что введение Беларусью пятидневного безвизового режима положительно сказалось на переговорах с рядом государств об облегчении визового режима с их стороны.

Ранее мы сообщали о том, что за неполные пять дней действия безвизового режима в Национальном аэропорту «Минск» в Беларусь прилетело 528 иностранных туристов. Основной поток из Европы, но есть гости из Китая и Канады.