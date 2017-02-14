﻿ В МИД рассказали, когда может подешеветь шенген. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В МИД рассказали, когда может подешеветь шенген

15.02.2017 16:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры со странами ЕС о сокращении цены на шенгенские визы.

Как рассказал Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, визовые вопросы зависят от соглашения о реадмиссии. Документы тесно связаны и предполагается к подписанию в одном пакете, который сейчас рассматривается. 

При этом соглашение о реадмиссии связано с темой нелегальных мигрантов, так как данные вопросы довольно болезненны для ЕС на сегодня. Глава пресс-службы отметил, что подписание соглашений - довольно четкая перспектива и стороны работают в данном направлении. 

Также глава пресс-службы рассказал, что белорусская сторона ведет переговоры по облегчению визгов режима с рядом мировым государств. По информации представителя МИД, переговоры идут с Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Республикой Кореей, Уругваем, Перу, Гондурасом, Македонией, Оманом.

Мирончик отметил, что введение Беларусью пятидневного безвизового режима положительно сказалось на переговорах с рядом государств об облегчении визового режима с их стороны.

Ранее мы сообщали о том, что за неполные пять дней действия безвизового режима в Национальном аэропорту «Минск» в Беларусь прилетело 528 иностранных туристов. Основной поток из Европы, но есть гости из Китая и Канады. 

Напомним, что Беларусь и Евросоюз продолжают технические консультации по соглашению об упрощении визового режима.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры со странами ЕС о сокращении цены на шенгенские визы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Депутаты получили более 200 обращений "за" белорусскоязычные этикетки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика