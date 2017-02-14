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В МИД рассказали, когда может подешеветь шенген
15.02.2017 16:01 — Новости Общества | БДГ
Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры со странами ЕС о сокращении цены на шенгенские визы.
Как рассказал Дмитрий Мирончик во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, визовые вопросы зависят от соглашения о реадмиссии. Документы тесно связаны и предполагается к подписанию в одном пакете, который сейчас рассматривается.
При этом соглашение о реадмиссии связано с темой нелегальных мигрантов, так как данные вопросы довольно болезненны для ЕС на сегодня. Глава пресс-службы отметил, что подписание соглашений - довольно четкая перспектива и стороны работают в данном направлении.
Также глава пресс-службы рассказал, что белорусская сторона ведет переговоры по облегчению визгов режима с рядом мировым государств. По информации представителя МИД, переговоры идут с Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Республикой Кореей, Уругваем, Перу, Гондурасом, Македонией, Оманом.
Мирончик отметил, что введение Беларусью пятидневного безвизового режима положительно сказалось на переговорах с рядом государств об облегчении визового режима с их стороны.
Ранее мы сообщали о том, что за неполные пять дней действия безвизового режима в Национальном аэропорту «Минск»
Напомним, что Беларусь и Евросоюз
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Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказал о том, что Беларусь ведет переговоры со странами ЕС о сокращении цены на шенгенские визы.
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