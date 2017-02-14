Густой туман ожидается в Бресте 16 февраля, сообщает республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Станислав Коршунов

В четверг в первой половине дня будет облачно и без осадков. Температура воздуха составит от -3 ºС до -5 ºС, днем — около 0 ºС. По прогнозам синоптиков, на город опустится туман. Ночью и утром видимость составит 600-1000 метров, днем — 400-600 метров.

«В связи с ухудшением метеорологических условий Госавтоинспекция напоминает водителям об обязательном соблюдении Правил дорожного движения. Двигаясь в условиях низкой видимости, выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию. Внимательно следите за дорожной обстановкой и всегда будьте готовы отреагировать на внезапные изменения», — сообщили в ГАИ региона.