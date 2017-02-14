﻿ Видимость 400 метров. В четверг Брест накроет густой туман. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видимость 400 метров. В четверг Брест накроет густой туман

15.02.2017 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Густой туман ожидается в Бресте 16 февраля, сообщает республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Станислав Коршунов

В четверг в первой половине дня будет облачно и без осадков. Температура воздуха составит от -3 ºС до -5 ºС, днем — около 0 ºС. По прогнозам синоптиков, на город опустится туман. Ночью и утром видимость составит 600-1000 метров, днем — 400-600 метров.

«В связи с ухудшением метеорологических условий Госавтоинспекция напоминает водителям об обязательном соблюдении Правил дорожного движения. Двигаясь в условиях низкой видимости, выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию. Внимательно следите за дорожной обстановкой и всегда будьте готовы отреагировать на внезапные изменения», — сообщили в ГАИ региона.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью и утром видимость составит 600-1000 метров, днем - 400-600 метров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В МИД рассказали, когда может подешеветь шенген
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика