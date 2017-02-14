В Пружанском районе трое мужчин задержаны за незаконную охоту, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По версии следствия, около 3.00 13 февраля на территории лесхоза они добыли лосиху. В животное выстрелил 27-летний житель городского поселка Ружаны, который сидел в автомобиле Volkswagen Passat. Стреляли из охотничьего ружья прямо из автомобиля на трассе Слоним-Высокое. Вместе со стрелявшим в VW также находились его друзья: 31-летний слесарь из деревни Лысково и 29-летний лесник. Ни один из них не имел разрешения на охоту.

Утром, проезжающий на машине мимо данного места, другой работник лесхоза заметил шкуру сохатого на обочине. Он сразу же обратился в милицию. Правоохранители установили личность стрелявшего. У него дома было обнаружено мясо животного и охотничье ружье.

Ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 6 900 рублей.

«Пружанским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении троих местных жителей», — сообщила Марина Дранькова.

Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.