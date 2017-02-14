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Карпенко рассказал, как образованию выйти на зарплату в 500$

15.02.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Для доведения средней заработной платы в отрасли до 500$ необходимо наращивать экспорт услуг, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время коллегии ведомства, посвященной итогам работы министерства за 2016 год.

Карпенко рассказал, как образованию выйти на зарплату в 500$
© Sputnik Виталий Аньков
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал вновь довести уровень средней зарплаты по стране до уровня 500 долларов в эквиваленте в течение этого года. План по повышению зарплат в образовании в среду озвучил и глава Минобразования.

"Конечно, правительством, Министерством образования будут приниматься определенные меры. Однако решающее слово за руководителями учреждений. Оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, активизация внебюджетной деятельности, наращивание экспорта услуг, инициатива на местах будут способствовать реализации данной задачи. Необходимая правовая база имеется", — сказал Карпенко.

Как сообщил министр, в прошлом году среднемесячная заработная плата по отрасли составила 510 рублей. Среднемесячная зарплата учителей — 622 рубля, профессорско-преподавательского состава — 869 рублей.

Планирует Минобразования работать и над повышением престижа профессии педагога.

"Мы часто встречаем в СМИ попытки противопоставления родителей и школы, педагогов и учеников, в то время как все они взаимосвязанные участники образовательного процесса, работающие на одну цель. Задача формирования имиджа педагога — задача общественная, а не только Министерства образования", — заключил Карпенко, его слова привела БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра образования, решающее слово в вопросе методов повышения средней зарплаты будет за руководителями учреждений.

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