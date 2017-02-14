МИНСК, 15 фев — Sputnik. Шоколад под брендом "Президент" появился в продаже в белорусских магазинах, сообщили в среду Sputnik в одном из фирменных магазинов кондитерской фабрики "Коммунарка".

О появлении "президентского" шоколада почти две недели назад говорил лично Александр Лукашенко. Глава государства в ходе "Большого разговора" пообещал, что "президентский шоколад", не содержащий сахара, скоро появится в продаже .

"Да, у нас продается шоколад "Президент". Стоимость — 2,29 за плитку в 90 граммов. Сахара в нем вообще нет, содержание какао — 72%", — сообщили Sputnik в магазине.

Собеседники агентства не уточнили, высок ли покупательский спрос на "президентскую" сладость.

На сайте "Коммунарки" информация о появлении плитки "Президента" еще не появилась, однако сообщается, что в оформлении упаковки "Президента" использованы национальный орнамент и виды Дворца Независимости в Минске.