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Шоколад "Президент" уже появился в продаже

15.02.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Шоколад под брендом "Президент" появился в продаже в белорусских магазинах, сообщили в среду Sputnik в одном из фирменных магазинов кондитерской фабрики "Коммунарка".

О появлении "президентского" шоколада почти две недели назад говорил лично Александр Лукашенко. Глава государства в ходе "Большого разговора" пообещал, что "президентский шоколад", не содержащий сахара, скоро появится в продаже.

"Да, у нас продается шоколад "Президент". Стоимость — 2,29 за плитку в 90 граммов. Сахара в нем вообще нет, содержание какао — 72%", — сообщили Sputnik в магазине.

Собеседники агентства не уточнили, высок ли покупательский спрос на "президентскую" сладость.

На сайте "Коммунарки" информация о появлении плитки "Президента" еще не появилась, однако сообщается, что в оформлении упаковки "Президента" использованы национальный орнамент и виды Дворца Независимости в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Анонсировал появление шоколада без сахара лично глава государства в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ.

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