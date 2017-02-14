|
Шоколад "Президент" уже появился в продаже
15.02.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Шоколад под брендом "Президент" появился в продаже в белорусских магазинах, сообщили в среду Sputnik в одном из фирменных магазинов кондитерской фабрики "Коммунарка".
О появлении "президентского" шоколада почти две недели назад говорил лично Александр Лукашенко. Глава государства в ходе
"Да, у нас продается шоколад "Президент". Стоимость — 2,29 за плитку в 90 граммов. Сахара в нем вообще нет, содержание какао — 72%", — сообщили Sputnik в магазине.
Собеседники агентства не уточнили, высок ли покупательский спрос на "президентскую" сладость.
На сайте "Коммунарки" информация о появлении плитки "Президента" еще не появилась, однако сообщается, что в оформлении упаковки "Президента" использованы национальный орнамент и виды Дворца Независимости в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонсировал появление шоколада без сахара лично глава государства в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии