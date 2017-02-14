﻿ В Минске задержали 33-летнего мужчину, который грабил прохожих. Известно о пяти пострадавших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске задержали 33-летнего мужчину, который грабил прохожих. Известно о пяти пострадавших

15.02.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей на территории столицы. Как правило, жертвами становились прохожие: нападавший выслеживал их от обменников и магазинов, а потом бил и грабил. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД

3 февраля к милиционерам Заводского района обратилась женщина. Незнакомец на улице с применением насилия открыто похитил ее вещи. Оказалось, что это не первый аналогичный случай в столице.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный и ранее судимый минчанин. Как установили правоохранители, каждое утро мужчина покидал дом под предлогом работы. На самом деле — отправлялся выслеживать потенциальных жертв, высматривая у людей большие суммы денег. Затем следовал за человеком до безлюдного района, где бил (чаще всего в голову) и забирал сумку.

Во время проверки милиционеры установили причастность мужчины к совершению пяти аналогичных преступлений в Минске.

В отношении задержанного Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч.2 ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Всех, кто пострадал от действий мужчины, изображенного на фото, просят обращаться в Заводское РУВД столицы лично (ул. Кабушкина, 36) или по телефону: 8 (017) 340-02-02 (дежурная часть) либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как правило, жертвами становились обычные прохожие: нападавший выслеживал их от обменников и магазинов, а потом бил и грабил.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шоколад "Президент" уже появился в продаже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика