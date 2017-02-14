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В Минске задержали 33-летнего мужчину, который грабил прохожих. Известно о пяти пострадавших
15.02.2017 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей на территории столицы. Как правило, жертвами становились прохожие: нападавший выслеживал их от обменников и магазинов, а потом бил и грабил. Об этом
3 февраля к милиционерам Заводского района обратилась женщина. Незнакомец на улице с применением насилия открыто похитил ее вещи. Оказалось, что это не первый аналогичный случай в столице.
Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный и ранее судимый минчанин. Как установили правоохранители, каждое утро мужчина покидал дом под предлогом работы. На самом деле — отправлялся выслеживать потенциальных жертв, высматривая у людей большие суммы денег. Затем следовал за человеком до безлюдного района, где бил (чаще всего в голову) и забирал сумку.
Во время проверки милиционеры установили причастность мужчины к совершению пяти аналогичных преступлений в Минске.
В отношении задержанного Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч.2 ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Всех, кто пострадал от действий мужчины, изображенного на фото, просят обращаться в Заводское РУВД столицы лично (ул. Кабушкина, 36) или по телефону: 8 (017) 340-02-02 (дежурная часть) либо 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Как правило, жертвами становились обычные прохожие: нападавший выслеживал их от обменников и магазинов, а потом бил и грабил.
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