Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей на территории столицы. Как правило, жертвами становились прохожие: нападавший выслеживал их от обменников и магазинов, а потом бил и грабил. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД

3 февраля к милиционерам Заводского района обратилась женщина. Незнакомец на улице с применением насилия открыто похитил ее вещи. Оказалось, что это не первый аналогичный случай в столице.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный и ранее судимый минчанин. Как установили правоохранители, каждое утро мужчина покидал дом под предлогом работы. На самом деле — отправлялся выслеживать потенциальных жертв, высматривая у людей большие суммы денег. Затем следовал за человеком до безлюдного района, где бил (чаще всего в голову) и забирал сумку.

Во время проверки милиционеры установили причастность мужчины к совершению пяти аналогичных преступлений в Минске.

В отношении задержанного Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч.2 ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Всех, кто пострадал от действий мужчины, изображенного на фото, просят обращаться в Заводское РУВД столицы лично (ул. Кабушкина, 36) или по телефону: 8 (017) 340-02-02 (дежурная часть) либо 102. Конфиденциальность гарантируется.