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В Могилеве школьники проехали 10 км на подножке поезда, чтобы снять видео

15.02.2017 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве милиция задержала двух «зацеперов». Школьники решили прокатиться на подножке поезда, чтобы снять видео на камеру, сообщили в УВД Могоблисполкома.

К поездке 15-летний и 17-летний приятели готовились заранее: снарядились селфи-палкой и видеокамерой GoPro, отправились на железнодорожную станцию Луполово, где сели на поезд региональных линий эконом-класса сообщением «Могилев-Кричев». Проехав в тамбуре до остановочного пункта Боровка, подростки вышли и зацепились с наружной стороны, став на подножки тепловоза, который находился в конце состава поезда.

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Так школьники проехали до остановочного пункта Дары — это около 10 км. Их заметил помощник машиниста. На станции Дары мальчишки попытались убежать, однако их задержали милиционеры. Одного — сразу. Другому удалось скрыться, но в течение часа его нашли и также задержали.

В отношении несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта. Санкция статьи, ответственность по которой наступает с 14 лет, предусматривает наказание в виде штрафа от 0,6 до 3 базовых величин.

 
Теги: Могилев
 
 
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