Ирландский паб «Эль Хаус» на улице Ленинской, 61 заманил на обед яркой и привлекательной вывеской. Тут, в центре Могилева, мы обнаружили очень быстрый сервис и невероятную атмосферу.

Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и бюджет — 6 рублей.





Представление о том, что кроме пива и закусок здесь поживиться нечем, развеяла улыбчивая девушка у барной стойки — обеденное меню есть. В поисках уютного места для предстоящего обеда находим простой столик возле той же барной стойки, откуда открывается вид на весь зал.

А посмотреть тут есть на что: в большом помещении каждый метр украшен разнообразной «пабовой» атрибутикой в виде флажков, сувениров, картин, эмблем и прочего. Официанты одеты в радующую глаз бело-зеленую форму, гармонирующую с интерьером заведения.

Отмечаем особенность обеденного меню: на каждый день недели — разные блюда. Спустя минуту появляется девушка-официант и мы делаем заказ: маринованный салат из овощей, куриная котлета с жареным картофелем и стакан ягодного морса. Получается 4 рубля 87 копеек, что совсем неплохо для центра города.

Стол накрывают пластмассовой подложкой с эмблемой заведения и сразу выдают два набора приборов. Ждать долго не приходится: спустя две минуты все заказанные блюда уже на столе — потрясающе приятная скорость!





Прохладный ягодный морс, оказавшийся смородиновым, был вкусным, но не факт, что не пакетированным.





Салат из маринованных овощей на небольшой, но красивой тарелке представлял собой всего два ингредиента: морковь и капуста, маринованные в кисло-сладком соусе. Овощи немного твердые, особенно морковь, но вполне съедобные. Вердикт — отличный легкий и свежий салат.





К этому времени горячее успело слегка остыть. Однако на вкусе это не отразилось: мягкая и слегка хрустящая куриная котлета была выше всяких похвал. А вот картофель, хоть и вкусный, но пропитанный жареным маслом, слегка разочаровал. Да и его количество оставляло желать лучшего: небольшая горстка одиноко лежала на полупустой тарелке.

Итог: очень быстрый и вкусный обед в центре Могилева всего за 4 рубля 87 копеек и приятный гостеприимный персонал.





Бонус: интерьер «Эль Хауса» невозможно не отметить отдельно. Он стильный и гармоничный: черно-зеленые тона, разнообразные элементы декора и приятное отсутствие даже намека на пафос.

Порадовал большой и просторный санузел — тут опрятно и приятно пахнет. Внимание привлек кран над умывальником, будто сделанный из меди. Мыло и сушилка для рук на месте.