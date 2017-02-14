МИНСК, 15 фев — Sputnik. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обещают и дальше разыгрывать известных американских сенаторов на тему антироссийских санкций, сообщает РИА Новости .

Ранее "жертвой" пранкеров стала член конгресса США Максин Уотерс. Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана обсудить санкции против России. Уотерс заверила, что США не допустят ослабления санкционного режима — напротив, его планируют ужесточить. Пранкеры заявили Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом "свою марионетку Айболита", а заодно отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы.

"Это будут всем известные в России сенаторы. Имена назвать не могу… Но там не так, как с Уотерс, а более информационно", — рассказал Кузнецов, отметив, что вместе со Столяровым они "разрабатывали тему американских сенаторов, которые очень антироссийски настроены".

По его словам, это одиозные сенаторы, среди которых Джон Маккейн, Линдси Грэм и другие. "Ну и в СМИ появилась новость о некой Максин Уотерс, о которой раньше никто не слышал, это член Палаты представителей конгресса США, нижней палаты, заявила, что Россия якобы напала на Корею. Поэтому мы, естественно, заинтересовались этой кандидатурой и решили узнать, что бы вообще это значило", — продолжил Кузнецов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя розыгрыш Уотерс, в шутку заметил, что Москва высоко ценит тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять Кремль во вмешательстве во внутреннюю политику Лимпопо, "это уже свидетельствует о некотором просветлении".

"Мы не ожидали, конечно, что такая реакция будет. Хотя было бы хорошо, если бы такая же реакция была в США. Все же конгрессвумен представляет интересы своей страны в первую очередь. И, мне кажется, обязательно надо населению страны послушать бредни человека, который представляет Калифорнию, один из крупнейших штатов США, штат, в котором живут 35 миллионов человек", — подчеркнул Кузнецов.

Ранее Уотерс, выступая на пресс-конференции, заявила, что президент США Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".