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Большой праздник ухи проведут в Ивьевском районе

15.02.2017 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Большой праздник ухи впервые проведут 26 февраля в Ивьевском районе. Мероприятие под названием «Моринская золотая рыбка» пройдет в деревне Морино, расположенной на берегу Немана, сообщает БЕЛТА.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Здесь соберутся команды предприятий и организаций района, рыбаки-любители и просто желающие хорошо провести время на свежем воздухе. Развернутся торговые ряды с готовой кулинарной продукцией, откроется рыбная ярмарка, гостям праздника предложат развлекательную программу, конкурсы, концерт.

«В центре внимания на этом празднике будет уха. Не обязательно из только что выловленной рыбки. Команды будут соревноваться, чья уха лучше, а приготовить ее они смогут и заранее. Главное — доставить на праздник, представить кулинарное мастерство и серьезный подход к приготовлению этого блюда, поделиться фирменными рецептами ароматной ухи и угостить желающих», — рассказали в Ивьевском райисполкоме.

 
 
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Мероприятие под названием "Моринская золотая рыбка" пройдет в деревне Морино, расположенной на берегу Немана.

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